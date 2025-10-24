Hà Nội: Tháo dỡ, tiếp nhận mặt bằng để làm 'đường cong mềm mại' lách giữa 2 tòa nhà

Sáng 24/10, UBND phường Vĩnh Tuy tổ chức tháo dỡ, tiếp nhận bàn giao mặt bằng của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (CP TMDV Thời trang Hà Nội), tại địa chỉ số 25 phố Lạc Trung, để thi công thực hiện dự án Kết nối đường qua Công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (đoạn từ phố Lạc Trung qua Chung cư 25 Lạc Trung đến cuối ngõ 559 Kim Ngưu).

Đến trưa cùng ngày, việc tổ chức thực hiện tháo dỡ, tiếp quản mặt bằng và lắp dựng hàng rào tôn trong phạm vi dự án đã hoàn thành.

Trước đó, nhiều người dân phản ứng dự án này vì cho rằng: Con đường chạy ngang qua sân chung cư 25 Lạc Trung và tòa nhà VTC, nối vào đường của dự án chung cư cao cấp 423 Minh Khai rồi đi ra đường Minh Khai sẽ có nhiều điểm cong, góc chết tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông vì bị khuất tầm nhìn. "Mật độ tham gia giao thông trên con đường này sẽ làm tắc đường cục bộ, dễ xảy ra xung đột giao thông nghiêm trọng vì con đường có thiết kế nhỏ, lại là lối đi trực tiếp của khoảng 800 cư dân đang sinh sống tại khu chung cư", kiến nghị nêu.

Thông tin từ UBND phường Vĩnh Tuy cho biết, dự án đầu tư xây dựng công trình Kết nối đường qua Công ty Bus với dự án 423 Minh Khai được HĐND quận Hai Bà Trưng (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019.

Điểm đầu của tuyến đường "lách" giữa 2 tòa chung cư

Về quy mô đầu tư, dự án được phê duyệt với quy mô đầu tư xây dựng tuyến đường có chiều dài khoảng 435m, điểm bắt đầu tuyến giao với phố Lạc Trung, điểm cuối tuyến giao với dự án 423 Minh Khai, có bề rộng 13,5m, tuyến đường này đã được định hướng trong Quy hoạch phân khu đô thị H1-4, tỷ lệ 1/2000 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Dự án bị chậm tiến độ do việc thu hồi diện tích đất 1.010,1m2 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội chưa được thực hiện. Nguyên nhân do một số hộ gia đình cá nhân tại Chung cư 25 Lạc Trung đã ngăn cản nhà thầu thi công theo thiết kế được duyệt và khởi kiện hành chính liên quan đến ranh giới thu hồi đất.

Máy xúc được huy động để tháo dỡ mặt bằng

Ngày 24/9/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 19 hộ dân và Ban quản trị Chung cư 25 Lạc Trung. Song song với việc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (đối tượng bị thu hồi đất) đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, đã nhận tiền bồi thường và ký biên bản bàn giao đất; UBND phường Vĩnh Tuy đã chủ động công khai thông tin, vận động tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao giúp cho công trình được sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu của nhân dân, giảm áp lực giao thông kết nối giữa tuyến đường Vành đai 2 và phố Lạc Trung.