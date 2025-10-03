“Tàu ma” của đặc nhiệm Mỹ lộ diện ngoài khơi Venezuela

Hải quân Mỹ đã âm thầm triển khai một tàu hàng được hoán cải thành tàu hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm ở vùng biển Caribe. Ảnh: Army Recognition.

Bộ Tư lệnh Vận tải Hải quân Mỹ ngày 2/10 xác nhận trên tờ Task & Purpose, rằng tàu MV Ocean Trader hiện đang hoạt động tại vùng biển Caribe, nhưng không tiết lộ nhiệm vụ cụ thể.

Ảnh vệ tinh do nhà phân tích MT Anderson công bố vào cuối tháng trước, cho thấy một con tàu có kết cấu đặc trưng giống MV Ocean Trader ở vùng biển Caribe. Lần cuối con tàu lộ diện là tại căn cứ NSA Bahrain ở Trung Đông vào tháng 5/2025.

Các chuyên gia và cựu sĩ quan hải quân cho biết quân đội Mỹ từ lâu đã tận dụng các tàu thương mại hoán cải cho nhiệm vụ bí mật và Ocean Trader thường được nhắc đến trong vai trò này.

Từ tàu hàng thành tàu phục vụ lực lượng đặc nhiệm

Ocean Trader nguyên bản là tàu hàng MV Cragside do hãng Maersk đặt đóng tại xưởng Odense Steel (Đan Mạch). Tàu được hạ thủy năm 2010 và bàn giao năm 2011. Tháng 11/2013, Maersk nhận hợp đồng 73 triệu USD để cải tạo thành tàu hỗ trợ tác chiến đặc biệt theo yêu cầu của hải quân Mỹ. Con tàu được thiết kế để ra khơi trong 45 ngày, thủy thủ đoàn gồm 50 người và đủ chỗ cho 159 binh sĩ đặc nhiệm cùng thiết bị quân sự đi kèm.

Tàu có khoang chứa để tiếp nhiên liệu cho trực thăng quân sự, hệ thống phóng – thu hồi xuồng cao tốc, xuồng bơm hơi, thiết bị cho thợ lặn, phòng phẫu thuật, khu thông tin liên lạc mật, cùng hệ thống phòng thủ bằng súng máy 12,7 mm và được trang bị cảm biến hồng ngoại FLIR.

Về mặt kích thước, Ocean Trader dài 193 m, rộng 26 m, lượng giãn nước gần 21.000 tấn, tốc độ tối đa 37 km/h. Tàu mang lớp sơn trắng đơn giản, giữ dáng dấp tàu thương mại để “ẩn mình” giữa các tàu hàng khác. Trong khi di chuyển, tàu thường tắt hệ thống nhận dạng AIS và không xuất hiện trong cơ sở dữ liệu công khai.

Các hình ảnh gần đây cho thấy tàu được lắp thêm ăng-ten liên lạc, bệ phóng máy bay không người lái (UAV) ở đuôi, cùng khoang thả xuồng đặc nhiệm ở mạn phải.

Sức mạnh hải quân Mỹ ngoài khơi Venezuela

Sự xuất hiện của Ocean Trader trùng với thời điểm Mỹ triển khai lực lượng hải quân đông đảo nhất ở vùng biển Caribe kể từ những năm 1960. Ngoài Ocean Trader, các tàu hải quân Mỹ đã có mặt gồm tàu khu trục USS Stockdale, USS Jason Dunham, USS Gravely, tàu tuần dương USS Lake Erie, tàu tác chiến ven biển USS Minneapolis-Saint Paul, cùng nhóm tác chiến đổ bộ với soái hạm USS Iwo Jima và các tàu USS San Antonio và USS Fort Lauderdale. Tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles, USS Newport News cũng hiện diện ở khu vực.

Trên đất liền ở vùng lãnh thổ Puerto Rico, cách Venezuela khoảng 700 km, Mỹ triển khai các phi đội tiêm kích F-35, trinh sát cơ P-8A Poseidon và UAV vũ trang MQ-9 Reaper.

Theo giới phân tích, Ocean Trader đóng vai trò “tàu mẹ” – vừa là nơi ăn ở, đặt sở chỉ huy, vừa có thể triển khai xuồng cao tốc, trực thăng và UAV cho các nhiệm vụ chống ma túy, trinh sát và thu thập tin tình báo. Với thiết kế ít gây chú ý, nó giúp quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch đặc biệt mà không tạo hiệu ứng răn đe mạnh hay gây chú ý như các tàu quân sự khác.