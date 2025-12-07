Đồng Nai muốn có cơ chế đặc thù để đầu tư metro nối TP HCM

Kiến nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út gửi Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội và UBND TP HCM, đề nghị đưa địa phương vào diện hưởng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98.

Tuyến Metro số 1 từ Bến Thành đi Suối Tiên mà Đồng Nai muốn kéo dài xuống trung tâm tỉnh. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Nghị quyết 98, các dự án phát triển mạng lưới đường sắt tại TP HCM được áp dụng nhiều cơ chế riêng như phát triển quỹ đất theo mô hình TOD, huy động nguồn lực PPP, thanh toán bằng quỹ đất và rút gọn thủ tục. Dự thảo nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98 vừa được Chính phủ trình Quốc hội hôm 1/12.

Đồng Nai cho rằng địa phương cũng cần các cơ chế trên để huy động vốn xã hội hóa, khai thác quỹ đất dọc tuyến và thúc đẩy phát triển đô thị – dịch vụ – thương mại trên trục kết nối TP HCM – Đồng Nai – sân bay Long Thành.

Tỉnh cho biết Trung ương đã chỉ đạo bảo đảm các dự án kết nối hạ tầng chiến lược giữa TP HCM, Đồng Nai và vùng phụ cận được thống nhất về cơ chế. Chính phủ cũng giao Đồng Nai phối hợp TP HCM nghiên cứu tuyến metro kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Dự án kéo dài Metro số 1 từ ga Suối Tiên (TP HCM) đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành có chiều dài khoảng 63 km. Thời gian di chuyển giữa hai sân bay dự kiến 38-40 phút, tàu chạy liên tục, chỉ dừng tại ga Thủ Đức và ga Trung tâm hành chính Đồng Nai. Hiện đã có liên danh doanh nghiệp xin đầu tư. Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và Tỉnh ủy Đồng Nai thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư tuyến này.

Hướng tuyến dự kiến Metro số 1 chạy tới Đồng Nai và Bình Dương. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

Ngoài Đồng Nai, Metro số 1 sẽ kết nối khu vực Bình Dương với vốn dự kiến đầu tư hơn 51.700 tỷ đồng, ga cuối dự kiến tới thành phố mới Bình Dương.

Theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt năm 2021, hệ thống metro kết nối vùng các tỉnh phía nam có 8 tuyến. Đó là tuyến Trảng Bom - Hòa Hưng, Biên Hòa - Vũng Tàu, Dĩ An - Lộc Ninh, TP HCM - Cần Thơ, TP HCM - Nha Trang, Thủ Thiêm - Long Thành, TP HCM - Tây Ninh và các tuyến đường sắt chuyên dụng nối cảng Hiệp Phước.