Loạt tiêm kích F-35 Mỹ đáp xuống căn cứ gần Venezuela

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội hôm 14/9 cho thấy 6 tiêm kích tàng hình F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ hạ cánh xuống căn cứ Roosevelt Roads ở Ceiba, Puerto Rico. Theo các trang theo dõi hàng không dân sự, biên đội F-35B xuất phát từ căn cứ Yuma của thủy quân lục chiến Mỹ ở bang Arizona, dừng chân tại bang Florida và thực hiện tiếp dầu trên không ở vùng trời gần thành phố Miami.

Tất cả máy bay đều không có mã hiệu và phù hiệu đơn vị vận hành trên cánh đuôi đứng. Theo biên tập viên Howard Altman của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, đây có thể là biện pháp nhằm đảm bảo an ninh và "bảo vệ lực lượng tham gia chiến dịch chống ma túy".

Tiêm kích F-35B tại căn cứ ở Puerto Rico ngày 13/9. Ảnh: X/OSINT Warfare

Chưa rõ những chiếc F-35B sẽ thực hiện nhiệm vụ gì. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết "chưa có thay đổi nào về lực lượng để công bố". Puerto Rico là vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ, cách bang Florica khoảng 1.600 km và cách biên giới Venezuela hơn 800 km.

Ngoài khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu, tiêm kích F-35 còn sở hữu hệ thống thu thập dữ liệu tình báo cực kỳ mạnh với radar, cảm biến quang điện tử và thiết bị chặn thu thông tin liên lạc.

Những chiếc F-35B có khả năng hoạt động trên tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima, chiến hạm đang hoạt động trên vùng biển giữa Puerto Rico và Venezuela. "Điều này cho phép các chỉ huy linh hoạt hơn khi lập kế hoạch tác chiến", Altman nhận định.

Vị trí Puerto Rico và Venezuela. Đồ họa: Britanica

Mỹ đã triển khai 8 chiến hạm và 4.500 binh sĩ thủy quân lục chiến tại khu vực phía nam biển Caribe để chống băng đảng ma túy. Đây là một trong những đợt điều động quân lớn nhất của Mỹ tới vùng Caribe trong nhiều năm qua.

Tổng thống Nicolas Maduro mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.