Chưa cập nhật tạm trú trên VNeID có thể bị phạt tới 1 triệu đồng

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, quy định về hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú; Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng; Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 282/2025 NĐ-CP cũng quy định, mức phạt tiền nêu trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.

Tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Ngoài ra, theo Luật Cư trú 2020, Thông tư 55/2021/TT-BCA, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp khác nơi thường trú từ 30 ngày trở lên thì phải đăng ký tạm trú.

Như vậy, cần phải đăng ký tạm trú theo đúng quy định, kiểm tra thông tin trên VNeID đã đúng chưa, để khi bị kiểm tra có thể xuất trình thông tin cư trú điện tử và tránh bị xử phạt.