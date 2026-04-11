Tàu chiến Mỹ đang được nạp đạn: Ông Trump đe dọa Iran trước thềm đàm phán

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng nối lại tấn công Iran nếu đàm phán thất bại. Ảnh từ video của CNN.

Tổng thống Donald Trump khẳng định Washington không cần "kế hoạch dự phòng" nếu các cuộc đàm phán với Tehran thất bại, bởi vì eo biển Hormuz sẽ vẫn mở "bằng cách này hay cách khác".

“Họ đã bị đánh bại về mặt quân sự. Và giờ chúng ta sẽ mở cửa vùng Vịnh, dù có họ hay không… Nhưng chắc chắn là sẽ mở. Và tôi nghĩ nó sẽ diễn ra khá nhanh chóng. Và nếu không, chúng ta cũng sẽ có thể kết thúc nó. Bằng cách này hay cách khác” - tổng thống Mỹ nói với các nhà báo trước khi lên chuyên cơ Air Force One .

"Chúng ta không cần kế hoạch dự phòng. Quân đội của họ đã bị đánh bại… Các anh biết đấy, chúng ta đã làm suy yếu gần như mọi thứ rồi" - ông khăng khăng.

Ông Trump cũng nói với tờ New York Post rằng Mỹ đang chuẩn bị nối lại các cuộc tấn công vào Iran nếu các cuộc đàm phán hòa bình thất bại.

Ông cho biết thêm, các tàu chiến Mỹ đang được nạp đạn trước cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Iran tại Islamabad.

“Chúng tôi đang chất lên tàu những vũ khí tốt nhất từng được chế tạo, thậm chí ở mức độ cao hơn cả trước đây, để tiêu diệt hoàn toàn đối phương” - ông Trump nói, đồng thời cho biết thêm chúng sẽ được sử dụng “nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận”.

Theo tổng thống, Washington sẽ biết liệu có đạt được thỏa thuận hay không "trong khoảng 24 giờ".

Trước đó, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng người dân Iran chỉ còn sống để có cơ hội đàm phán với Mỹ.

Ông nói thêm rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran "không còn quân bài nào" ngoài việc "tống tiền ngắn hạn" thế giới bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz.

Trong ngày 10/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon phải chấm dứt và các tài sản bị đóng băng của Iran phải được giải phóng trước khi các cuộc đàm phán có thể bắt đầu.