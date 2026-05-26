Máy bay chiến đấu Mỹ tấn công tàu hải quân Iran

Một chiếc xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ở Vịnh Ba Tư vào ngày 29 tháng 4 năm 2024. Ảnh Getty

Vụ tấn công được báo cáo xảy ra hôm thứ Hai khi các nhà đàm phán của Mỹ và Iran đến Qatar với hy vọng thúc đẩy các cuộc đàm phán đang bế tắc.

Theo SNN, vụ tấn công vào các tàu của Iran diễn ra ở phía nam đảo Larak, tại đoạn hẹp nhất của eo biển Hormuz, khu vực vẫn đang bị Mỹ và Iran phong tỏa. Ít nhất ba thủy thủ Iran đã thiệt mạng, SNN cho biết.

Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin về một loạt vụ nổ ở Bandar Abbas, nơi đặt một căn cứ hải quân của Iran.

Lầu Năm Góc chưa xác nhận các cuộc tấn công. Trước đó, quân đội Mỹ cảnh báo sẽ can thiệp để đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các tàu thuyền đi qua eo biển.

Nhà báo Ali Hashem của Al Jazeera dẫn lời một quan chức Iran cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã nhắm mục tiêu vào một tàu không xác định sau khi máy bay chiến đấu của Mỹ tấn công các tàu của IRGC. Nguồn tin này cho biết thêm rằng tiếng súng đã được nghe thấy gần Bandar Abbas.

Iran đã đóng cửa tuyến đường vận chuyển quan trọng đối với các tàu thuyền từ “các quốc gia thù địch” để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28 tháng 2. Tháng trước, Mỹ đã tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran.

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được giữa Mỹ và Iran vào ngày 8 tháng 4 nhìn chung vẫn được duy trì, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa sẽ nối lại chiến dịch ném bom nếu Iran không đồng ý với các yêu cầu của ông.