Hà Nội: Khe co giãn Vành đai 3 trên cao bất ngờ trồi lên, tài xế ô tô nơm nớp lo sự cố

Ngày 26/5, hiện tượng khe co giãn bị đội lên tại đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua tòa nhà Keangnam (Hà Nội) khiến nhiều tài xế phải chủ động giảm tốc do lo ngại xe mất lái hoặc hư hỏng khi đi qua. Trong giờ cao điểm, dòng xe chậm lại gây ùn ứ cục bộ trên tuyến.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Thương (trú tại Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết chiều 25/5, khi lưu thông qua khu vực nút giao Thanh Xuân - Khuất Duy Tiến, anh ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài do các phương tiện phải nhích từng chút để vượt qua vị trí khe co giãn bị đội lên, biến dạng.

“Tài xế đi qua đều phải giảm tốc, đánh lái né khe co giãn vì mặt đường nhô cao khá nguy hiểm. Xe gầm thấp nếu không chú ý rất dễ va quệt, thậm chí sập gầm”, anh Thương phản ánh.

Nhiều vị trí khe co giãn trên đường Vành đai 3 trên cao bị trồi lên khỏi mặt đường. Ảnh: Cắt từ clip Thanh Lê.

Khe co giãn bị trồi lên do nắng nóng.

Tiếp tục rà soát toàn tuyến

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tình trạng nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua.

“Thời tiết nắng nóng cực đoan khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, vật liệu khe co giãn và kết cấu mặt cầu giãn nở nhiệt. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng, khe co giãn có thể bị trồi lên, gây biến dạng cục bộ”, vị đại diện lý giải.

Cũng theo vị đại diện, hiện tượng khe co giãn bong bật từng xuất hiện trong các đợt nắng nóng trước đây và đã có phương án xử lý tạm thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

“Trước mắt, đơn vị sẽ thảm bù tại các vị trí bị ảnh hưởng để phương tiện lưu thông an toàn, hạn chế ùn tắc. Sau đó sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá để có giải pháp sửa chữa phù hợp”, đại diện Ban Duy tu thông tin.

Các phương tiện phải di chuyển chậm qua đoạn khe co giãn bị biến dạng trên tuyến Vành đai 3 trên cao. Ảnh: V. Thương.

Hiện có khoảng 5 vị trí trên tuyến Vành đai 3 trên cao xuất hiện tình trạng khe co giãn bị trồi lên tại các khu vực Khuất Duy Tiến, gần tòa nhà Keangnam, Mai Dịch… ở cả hai chiều lưu thông.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát toàn tuyến để kịp thời phát hiện, xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh sự cố trong bối cảnh nắng nóng gay gắt còn kéo dài.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân khi lưu thông trên tuyến đường trên cao cần chú ý quan sát, giảm tốc độ tại các khu vực có cảnh báo và tuân thủ hướng dẫn phân luồng để đảm bảo an toàn.