Chủ tịch Quốc hội Iran lên tiếng sau tối hậu thư của Tổng thống Trump

"Những bước đi liều lĩnh của ông đang kéo Mỹ vào 'địa ngục trần gian' đối với từng gia đình. Cả khu vực sẽ chìm trong biển lửa vì ông nhất quyết nghe theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 5/4, dường như đề cập tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Ghalibaf nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không đạt được gì từ "tội ác chiến tranh". "Giải pháp duy nhất là tôn trọng quyền lợi của người dân Iran và chấm dứt trò chơi nguy hiểm này", Chủ tịch Quốc hội Iran cho hay.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf chủ trì cuộc họp ở Tehran ngày 1/2. Ảnh: AFP

Bài đăng xuất hiện sau khi ông Trump yêu cầu Iran đạt thỏa thuận mở eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Hà Nội) nếu "không muốn bị tàn phá cơ sở hạ tầng". Iran đang đứng trước lựa chọn mở cửa eo biển Hormuz để xoa dịu lãnh đạo Mỹ hoặc đối mặt nguy cơ ông Trump thực hiện lời đe dọa "phá hủy các nhà máy điện và cầu đường".

Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc cho rằng thông điệp của ông Trump là lời đe dọa công khai nhằm "phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cuộc sống của dân thường Iran". Ông Mehdi Tabatabaei, quan chức truyền thông tại Văn phòng Tổng thống Iran, nhận định rằng tối hậu thư kèm theo những lời dọa nạt chỉ phản ánh "sự tuyệt vọng và cơn giận dữ tột độ" của lãnh đạo Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei bác bỏ tối hậu thư của ông Trump, khẳng định Tehran sẽ đáp trả tương xứng với mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của họ. Phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cũng khẳng định đòn đáp trả của Tehran sẽ "tàn khốc và quy mô lớn hơn nhiều" nếu các mục tiêu dân sự bị tấn công.

Oona A Hathaway, giáo sư luật quốc tế tại Đại học Yale của Mỹ, nhận định Tổng thống Trump không đưa ra được lý do nào để giải thích rằng những hạ tầng dân sự mà ông đe dọa tấn công là mục tiêu quân sự hợp pháp. Bà kêu gọi các quốc gia tuân thủ Công ước Geneva và không tiếp tay cho hành vi sai trái.

Công ước Geneva và các nghị định thư bổ sung quy định rằng không được biến những hạ tầng thiết yếu cho sự sống còn của dân thường thành mục tiêu quân sự hợp pháp, đồng thời nêu rõ "các công trình và nguồn cung cấp nước uống, hệ thống thủy lợi" đều thuộc nhóm này.

"Nếu những lời đe dọa tấn công này được thực hiện, chúng sẽ cấu thành tội ác chiến tranh. Đẩy dân thường vào cảnh khốn cùng để làm đòn bẩy mặc cả là bất hợp pháp", bà Hathaway nêu quan điểm.

Iran đã gần như phong tỏa eo biển Hormuz, huyết mạch hàng hải vận chuyển 20% nguồn cung dầu toàn cầu, kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công phối hợp ngày 28/2.

Ông Trump đã nhiều lần dời thời hạn tối hậu thư với Iran. Ngày 21/3, ông yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz trong 48 giờ, nếu không sẽ "xóa sổ" các nhà máy điện lớn nhất. Ngày 23/3, ông cho biết Mỹ đã có các cuộc thảo luận "hiệu quả" với Iran và hoãn không kích cơ sở hạ tầng năng lượng Iran 5 ngày, mặc dù giới chức Iran bác bỏ việc đàm phán với Mỹ.

Ngày 26/3, ông Trump tiếp tục gia hạn thêm 10 ngày, cho đến 20h ngày 6/4. Ngày 4/4, Tổng thống Mỹ cảnh báo "thời gian đang cạn dần - 48 giờ nữa trước khi địa ngục trút xuống đầu họ", trước khi đưa ra thông báo mới về thời hạn.