Mỹ tuyên bố tấn công tự vệ, nhằm vào bệ phóng tên lửa và tàu Iran gần Hormuz

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn đang được duy trì và các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

Người phát ngôn CENTCOM, ông Timothy Hawkins cho biết: “Lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ ở miền nam Iran nhằm bảo vệ binh sĩ của chúng tôi trước các mối đe dọa từ lực lượng Iran”.

Theo ông Hawkins, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm các bệ phóng tên lửa và tàu thuyền Iran bị cho là đang tìm cách triển khai thủy lôi.

“CENTCOM sẽ tiếp tục bảo vệ lực lượng của chúng tôi, đồng thời duy trì sự kiềm chế trong suốt thời gian lệnh ngừng bắn còn hiệu lực”, ông Timothy Hawkins nói thêm.

Đây không phải lần đầu lực lượng Mỹ và Iran đấu hỏa lực trong thời gian ngừng bắn. Đầu tháng 5/2026, quân đội Mỹ từng tấn công các cơ sở quân sự của Iran mà Washington cáo buộc liên quan đến loạt vụ phóng tên lửa, máy bay không người lái và điều động tàu cỡ nhỏ nhằm vào các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã cho phép quân đội Mỹ đáp trả các hành động của Iran tại tuyến hàng hải chiến lược này.