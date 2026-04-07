Ông Donald Trump họp báo, nói về chiến dịch giải cứu "lịch sử"

Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc họp báo về tình hình chiến sự với Iran lúc 13 giờ ngày 6-4 (giờ địa phương).

Ông Donald Trump mở đầu cuộc họp báo bằng việc phát biểu về các chiến dịch giải cứu hai binh sĩ Mỹ trên chiếc máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi ở Iran.

155 máy bay được huy động

Theo NBC News, ông nói: “Đây là một cuộc giải cứu mang tính lịch sử”. Ông cho biết trong khuôn khổ nhiệm vụ giải cứu, quân đội đã huy động 155 máy bay, trong đó có 4 máy bay ném bom, 64 máy bay chiến đấu, 48 máy bay tiếp dầu và 13 máy bay cứu hộ.

Tổng thống Mỹ cho biết phần lớn chiến dịch nhằm đánh lạc hướng phía Iran.

“Chúng tôi điều động lực lượng khắp nơi và phần lớn là để nghi binh. Chúng tôi muốn họ nghĩ rằng anh ấy đang ở một vị trí khác.” - ông Donald Trump giải thích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo hôm 6-4 (giờ địa phương). Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng lực lượng đã rút khỏi khu vực cùng người phi công - người đã bị mắc kẹt gần 48 giờ - mà không chịu bất kỳ thương vong nào.

Theo ông Donald Trump, sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí bị bắn rơi đã làm theo huấn luyện để di chuyển càng xa hiện trường càng tốt. Ông cho biết sĩ quan này “chảy máu rất nhiều” nhưng vẫn có thể leo lên địa hình đồi núi và liên lạc với lực lượng Mỹ để thông báo vị trí của mình. Lực lượng cứu hộ đã huy động một cuộc ứng phó quy mô lớn.

Theo đài CNN, ông Donald Trump nói thêm "hàng trăm người" đã tham gia vào nỗ lực cứu hộ. "Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng. Vì vậy, có những người trong quân đội nói rằng điều này không khôn ngoan và tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi đã quyết định làm thế” - ông cho biết.

Nhà lãnh đạo này cũng tiết lộ chiếc F-15E đã bị bắn hạ bởi một tên lửa vác vai. Ông mô tả loại vũ khí này là “tên lửa vác vai cầm tay, tên lửa tầm nhiệt”.

Tiếp tục cảnh báo Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Iran là một “bên tham gia tích cực và sẵn sàng” trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Ông cũng cho biết các cuộc trao đổi thông qua bên trung gian để kết thúc chiến sự đang “diễn ra thuận lợi.”

“Về cơ bản, họ có thời hạn đến 20 giờ ngày mai (giờ miền Đông Mỹ), nhưng chúng tôi vẫn đang làm việc với họ. Tôi nghĩ mọi thứ đang tiến triển tốt. Đặc phái viên Steve Witkoff đang ở đây và Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng tham gia vào các cuộc đàm phán" - ông nhấn mạnh.

Trước thềm cuộc họp báo, theo đài CNN, ông Donald Trump xác nhận con rể của ông là Jared Kushner, Phó Tổng thống JD Vance và đặc phái viên Witkoff đang nói chuyện với các quốc gia trung gian về cuộc xung đột.

Khung cảnh cuộc họp báo của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 6-4. Ảnh: AP

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump tiếp tục cảnh báo Iran có thể bị “xóa sổ” chỉ trong một đêm và nói rằng đêm đó “có thể” là tối 7-4 (giờ miền Đông Mỹ).

Bộ trưởng Quốc phòng (Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth sau đó cho biết các cuộc không kích nhằm vào Iran trong hôm nay (ngày 6-4, giờ Mỹ) sẽ đạt quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch bắt đầu, và dự kiến sẽ còn leo thang mạnh hơn vào ngày mai (ngày 7-4, giờ Mỹ).

"Và khi đó, Iran sẽ phải đưa ra lựa chọn” - ông Hegseth nói tại cuộc họp báo, ám chỉ tối hậu thư của Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz.

Mỹ "nên thu phí" tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần cảnh báo rằng Washington có thể tấn công các nhà máy điện, cầu và các cơ sở hạ tầng khác ở Iran nếu Tehran không đạt được thỏa thuận hoặc không mở lại eo biển Hormuz.

Khi được phóng viên hỏi về việc ông đang giảm leo thang hoặc gia tăng tấn công Iran, ông Donald Trump cho biết: “Tôi không thể nói - còn tùy họ làm gì. Đây là một giai đoạn then chốt.”

Nhà lãnh đạo này cũng nói ông tin rằng Mỹ - chứ không phải Iran - nên thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nhờ vào "những thành công quân sự" đạt được trong cuộc xung đột hiện tại. Iran đã khẳng định quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này bằng cách đưa ra một hệ thống thu phí mới đối với tàu đi qua đó.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz phải là một phần trong mọi đề xuất nhằm chấm dứt xung đột. “Tôi phải có một thỏa thuận mà tôi chấp nhận được, và một phần của thỏa thuận đó sẽ là chúng tôi muốn dòng chảy tự do của dầu mỏ và mọi thứ” - ông khẳng định.