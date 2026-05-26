Cán bộ thôn, tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp hơn 20 triệu đồng/tháng từ 1-7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước

Nghị định quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách tại mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 người, gồm: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận. Chính phủ cũng đã quy định về khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo Điều 15 của Nghị định số 185, ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, để chi phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo; thôn đặc biệt khó khăn thì được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở hiện hành là 2,34 triệu đồng/tháng, mức khoán quỹ phụ cấp đối với nhóm này tương đương 18,72 triệu đồng/tháng cho mỗi thôn, tổ dân phố. Theo lộ trình tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 lên 2,53 triệu đồng/tháng, mức khoán quỹ phụ cấp tương ứng sẽ tăng lên 20,24 triệu đồng/tháng.

Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc các trường hợp nêu trên, mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở. Theo đó, với mức lương cơ sở hiện hành 2,34 triệu đồng/tháng, mức khoán tương ứng là 15,21 triệu đồng/tháng cho mỗi thôn, tổ dân phố. Khi áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026, mức khoán sẽ tăng lên khoảng 16,45 triệu đồng/tháng.

Nghị định cũng quy định, căn cứ quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho từng thôn, tổ dân phố; khả năng cân đối ngân sách địa phương; quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của từng địa bàn, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định cụ thể các nội dung liên quan đến chế độ phụ cấp.

Trong đó gồm mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; số lượng, chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Theo nghị định, trường hợp tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để quy định mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức khoán của ngân sách nhà nước thì HĐND cấp tỉnh được quyết định mức khoán cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và không phải xin ý kiến các bộ, cơ quan trung ương.

Nghị định số 185 có hiệu lực thi hành từ ngày 26-5.