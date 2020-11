Tái đắc cử hay không, di sản của ông Trump không dễ bị xóa

Bất đồng nội bộ, ông Trump sa thải thêm cấp dưới Tổng thống Trump ngày 17-11 bất ngờ thông báo trên trang Twitter cá nhân rằng ông đã cho sa thải Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) Christopher Krebs thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ vì đã đưa ra những tuyên bố liên quan tới tình hình an ninh bầu cử “rất không chính xác”. Theo đó, vài tiếng trước khi bị ông Trump cách chức, ông Krebs từng khẳng định trên Twitter rằng 59 chuyên gia an ninh bầu cử đều đồng ý không tìm ra bằng chứng chứng minh có xảy ra gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Đài NBC News dẫn lời một quan chức cao cấp giấu tên tại CISA chia sẻ việc ông Krebs bị sa thải là “một ngày buồn” cho cơ quan này. Dù vậy, người này cũng nói rằng ông Krebs đã nỗ lực chống lại những cáo buộc “vô căn cứ” liên tục lặp đi lặp lại từ ông Trump nên ông ấy không nên cảm thấy quá thất vọng trước việc bị sa thải.