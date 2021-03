Cháu gái nói về điều khiến ông Trump "đau" hơn cả thất cử

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 19:45 PM (GMT+7)

Mary Trump, cháu gái của ông Trump, cho rằng có 2 điều khiến cựu Tổng thống Mỹ cảm thấy buồn hơn cả việc thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước ông Biden.

Mary Trump, cháu gái ông Trump, nhận định có 2 điều khiến cựu Tổng thống Mỹ "đau" hơn cả thất cử. Ảnh: AP

Tờ Daily Mail hôm 14/3 đưa tin, Mary Trump nói rằng, việc bị Twitter cấm vĩnh viễn khiến ông Trump cảm thấy "đau" hơn cả việc thất cử năm 2020.

Cháu gái ông Trump còn cho biết chú của mình cũng bị kích động hơn về việc không thể tổ chức giải vô địch PGA 2022 tại một trong những sân golf của ông.

"Tôi nghĩ rằng việc bị cấm vĩnh viễn khỏi Twitter và bị tước quyền tổ chức giải đấu PGA có lẽ là những điều tồi tệ nhất với ông ấy trong 4 năm qua", Mary nói.

Kể từ khi bị Twitter cấm, ông Trump vẫn đưa ra các thông cáo báo chí với phong cách y hệt các bài đăng Twitter trước đây nhưng độ hiệu quả và tầm ảnh hưởng không còn như trước.

Phóng viên Maggie Haberman của tờ New York Times hồi tháng 1 từng dẫn lời của Mary, nói rằng cựu Tổng thống Trump "thất vọng" về việc giải golf không được tổ chức tại sân golf của ông và sự tức giận lần này của ông Trump ở một "mức độ khác", lớn hơn sự tức giận khi ông Trump biết tin bị luận tội lần 2.

Cháu gái ông Trump còn hoài nghi về viễn cảnh chú mình tham gia vào cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024, cho rằng bất kỳ tin đồn nào về vấn đề này chỉ là một "chiến thuật để tiếp tục gây sự chú ý và thu hút người ủng hộ" của cựu Tổng thống.

"Tất cả chỉ nhằm duy trì quyền lực và lấy tiền từ túi người khác", Mary nói.

Trước tuyên bố của Mary, nhiều người ủng hộ ông Trump cho rằng cháu gái cựu Tổng thống đang "dựa hơi" chú để tiếp tục bán được sách.

Nhà xuất bản Simon & Schuster (Mỹ) tuyên bố cuốn sách Too Much and Never Enough (tạm dịch: Quá nhiều và Chưa bao giờ đủ) đang nắm kỷ lục sách bán chạy của nhà xuất bản với con số 950.000 bản. Sách được bán từ tháng 7 năm ngoái.

Ông Trump khi còn đương chức và các đồng minh của ông cố gắng ngăn việc xuất bản cuốn sách, cho rằng Mary vi phạm thỏa thuận của gia đình khi tiết lộ thông tin. Tuy nhiên, một thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu cấm xuất bản.

Cuốn sách của Mary cáo buộc rằng, trong gia đình nhà Trump, "con người chỉ được đánh giá về mặt tiền tệ". Theo cháu gái ông Trump, những thứ như sự đồng cảm, lòng tốt... bị thui chột trong gia đình cựu Tổng thống. "Trong gia đình, họ không khuyến khích việc nhận trách nhiệm về những thất bại", Mary viết.

Hôm 8/1, Twitter tuyên bố "đình chỉ vĩnh viễn" tài khoản của ông Trump. Tổ chức PGA America hôm 10/1 cho biết đã chấm dứt thỏa thuận với câu lạc bộ golf quốc gia Trump ở Bedminster, bang New Jersey, Mỹ, về việc tổ chức giải vô địch PGA 2022 ở đây.

Cả 2 thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ bạo loạn gây chấn động nước Mỹ và thế giới tại Điện Capitol ở thủ đô Washington D.C.

Những người ủng hộ ông Trump, tức giận khi cựu Tổng thống Mỹ không chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2020, đã xông vào tòa nhà quốc hội làm náo loạn. Trước đó, ông Trump được cho là có bài phát biểu công khai kêu gọi người ủng hộ kéo tới Điện Capitol.

Nguồn: http://danviet.vn/chau-gai-noi-ve-dieu-khien-ong-trump-dau-hon-ca-that-cu-50202114319446842.htmNguồn: http://danviet.vn/chau-gai-noi-ve-dieu-khien-ong-trump-dau-hon-ca-that-cu-50202114319446842.htm