Nga: Lực lượng Ukraine "sập bẫy" ở Sumy

Ô tô bị thiêu rụi sau đòn tập kích tên lửa vào Sumy (ảnh: Reuters)

Nga: Lực lượng Ukraine nhận mệnh lệnh sai, tổn thất nặng

Hôm 10/8, RIA Novosti dẫn nguồn giới chức an ninh Nga đưa tin, Bộ chỉ huy Ukraine đã nhận được thông tin giả và cử các đơn vị tiến vào ổ phục kích do quân đội Nga bố trí sẵn ở Sumy.

“Các đơn vị chiến đấu của đối phương được giao nhiệm vụ sơ tán những người lính bị thương khỏi vị trí (do lực lượng Ukraine kiểm soát) và tiến vào một số khu vực đông dân cư. Nhưng thực tế, những khu vực này lại do quân đội Nga kiểm soát”, nguồn tin an ninh nói với RIA Novosti, không tiết lộ cách quân đội Nga “gài bẫy” lực lượng Ukraine.

Theo RIA Novosti, hôm 9/8, nhiều nguồn tin từ quân đội Nga cho biết, các đơn vị Ukraine tiến vào một số cứ điểm của Cánh quân phía Bắc (Nga) đóng ở 2 ngôi làng Novokonstantinovka và Yablonovka (vùng Sumy).

Hậu quả là lực lượng tấn công của Ukraine tổn thất 60% quân số. Một xe tăng T-64BV và một pháo D-20 bị phá hủy.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Làng Bezsalivka trên bản đồ (ảnh: Pravda)

Ukraine tuyên bố tái kiểm soát làng Bezsalivka

Hôm 10/8, Bộ Tổng tham mưu lực lượng Ukraine tuyên bố, các binh sĩ nước này đã tái kiểm soát làng Bezsalivka (phía bắc tỉnh Sumy) và “quét sạch hoàn toàn” quân đội Nga.

Bộ này tuyên bố, 18 binh sĩ Nga “bị loại khỏi vòng chiến đấu” trong đòn tấn công của Trung đoàn số 33 và Tiểu đoàn số 24 của Ukraine vào làng Bezsalivka.

Tuyên bố từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng Ukraine được đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga nỗ lực tiến sâu hơn vào tỉnh Sumy, sau hơn 2 tháng giao tranh ở mặt trận mới phía đông bắc.

Trong tháng 5 và tháng 6, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể ở Sumy trong kế hoạch tạo ra “vùng đệm an ninh” dọc biên giới với Ukraine. Theo Kyiv Independent, quân đội Nga còn cách thành phố Sumy (thủ phủ tỉnh cùng tên) khoảng 20km – nơi đang trở thành mục tiêu của pháo binh Nga.