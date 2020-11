Tài sản của ông Trump còn bao nhiêu sau 4 năm làm tổng thống?

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 20:30 PM (GMT+7)

Năm 2016, ông Donald Trump trở thành tỉ phú đầu tiên đắc cử tổng thống trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, trong bốn năm tại Nhà Trắng, ông đã rớt 183 hạng xuống vị trí thứ 339 trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Patrick Semansky/AP

Ước tính tài sản ròng của ông Trump đã giảm từ 4,5 tỉ USD hồi tháng 3-2016 (trước khi ông đắc cử tổng thống) xuống 2,5 tỉ USD vào năm 2020. Chỉ riêng trong năm 2016, ông đã bỏ ra 66 triệu USD tiền túi của mình để thúc đẩy chiến dịch tranh cử, trong khi quyên góp được tổng cộng 368 triệu USD (đã được điều chỉnh theo lạm phát).

Theo Forbes, tài sản của ông Trump sụt giảm nhiều nhất trong năm 2017 và 2020. Forbes cho biết tài sản của tỉ phủ New York từ 3,7 tỉ USD vào cuối năm 2016 giảm còn 3,1 tỉ USD năm 2017 do “sự suy yếu” trong lĩnh vực bán lẻ và thị trường bất động sản văn phòng tại TP New York – hai lĩnh vực ông Trump có rất nhiều tài sản.

Sự sụt giảm đáng kể tài sản của Tổng thống Trump xảy ra năm 2020. Hiện tại tài sản ròng của ông Trump là 2,5 tỉ USD. Tuy nhiên, không như năm 2016, ông Trump không dùng tiền túi để chi cho chiến dịch tranh cử. Forbes xác định đại dịch COVID-19 là nguyên nhân chính khiến tài sản ròng của ông Trump bị thu hẹp trong năm 2020.

Nguồn tài sản chính của Tổng thống Trump là vô số nhà hàng, cao ốc văn phòng, sân golf. Và trên thực tế, để phòng ngừa COVID-19, người dân làm việc tại nhà, doanh nghiệp đóng cửa khiến chúng bị ảnh hưởng nặng.

Tài sản duy nhất của Tổng thống Trump tăng giá trị trong năm 2020 là tòa tháp Trump World Tower, nhờ có nhà để xe rộng lớn, một vài ngôi nhà tại Palm Beach (bang Florida) và khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Trước đó, nhiều cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Trump đang có khoản nợ 400 triệu USD đến 1 tỉ USD. Tuy nhiên, ông Trump nói thông tin này là “tin giả”.

