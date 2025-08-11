Chơi một mình tại sân nhà, bé trai 5 tuổi mất tích bí ẩn

Theo anh Phúc, khoảng 14h32 ngày 10/8, vợ chồng anh ra vườn hái nhãn, ở nhà chỉ có hai con nhỏ là cháu Khải và chị gái (9 tuổi) trông nhau. Thời điểm đó, cháu gái lớn đang ngủ trong nhà, còn cháu Khải ra sân chơi một mình.

Sau khi không thấy con trai, gia đình anh Phúc đã tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực nhà và dọc ven sông; đồng thời trình báo cơ quan công an và nhờ người dân địa phương hỗ trợ, song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Hình ảnh cháu Khải chơi ở sân nhà vào chiều 10/8. Ảnh: Công an xã Mường Hung.

Theo anh Phúc, trước khi đi làm, vợ anh đã khóa cửa trước, tuy nhiên cửa sau dẫn ra vườn chưa kịp đóng. "Nhà tôi cách sông Mã chỉ khoảng 60 mét, gia đình nghi ngờ cháu có thể đã đi ra từ cửa sau và không may gặp chuyện”, anh Phúc chia sẻ.

Chiều cùng ngày, Công an xã Mường Hung đã phát thông báo truy tìm cháu bé. Theo thông tin từ công an xã, cháu Khải được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 14h32 ngày 10/8.

Đặc điểm nhận dạng của cháu Khải: Mặc áo phông ngắn tay màu be có in hình họa tiết; Quần short màu xanh; Dép lê màu nâu; Tóc ngắn, dáng người nhỏ.

Chân dung cháu Khải. Ảnh: Công an xã Mường Hung.

Công an xã Mường Hung kêu gọi người dân, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện cháu hoặc có thông tin liên quan, vui lòng liên hệ theo số điện thoại:

– Công an xã Mường Hung: 0354.006.101

– Anh Lương Văn Phúc (bố cháu): 0946.154.933