Slovakia từ chối viện trợ Ukraine, nói nhiều nước NATO muốn đối thoại với Nga

Theo TASS, Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 11/7 tuyên bố rằng Slovakia sẽ không tham gia vào kế hoạch viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro được các nước thành viên NATO nhất trí thông qua dành cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Ankara.

"Chúng tôi không muốn tham gia vào các khoản vay phục vụ mục đích quân sự liên quan đến Ukraine", ông Fico cho biết.

Trước Slovakia, CH Séc cũng đã từ chối tham gia kế hoạch này, nhấn mạnh rằng việc viện trợ cho Kiev không phải là nghĩa vụ bắt buộc. "Mỗi quốc gia thành viên NATO sẽ tự quyết định mức độ tham gia vào gói viện trợ này", Thủ tướng Séc Andrej Babiš nói ngày 10/7.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TASS

Theo tuyên bố của Hội nghị tại Ankara, các đồng minh NATO cam kết viện trợ 70 tỷ euro cho Ukraine vào năm 2026 và duy trì mức viện trợ ít nhất ở mức tương đương vào năm 2027. Gói viện trợ với con số cụ thể này nhằm hỗ trợ các tập đoàn quốc phòng Ukraine có thể lập kế hoạch sản xuất và đảm bảo nguồn cung dài hạn trong tương lai.

Trong bình luận của mình, Thủ tướng Fico cũng tiết lộ việc nhiều nước thành viên NATO đã bày tỏ sự quan tâm đến việc nối lại đối thoại với Nga.

"Với cá nhân tôi, điều quan trọng nhất là nhiều nước NATO đã thể hiện sự quan tâm đến việc cần thiết phải đối thoại với Nga. Đây là điều tôi luôn hoan nghênh và luôn ủng hộ. Slovakia ủng hộ hợp tác và đối thoại, chúng tôi phản đối xung đột", ông Fico nhấn mạnh.

Kể từ khi trở lại nắm quyền, nhà lãnh đạo Slovakia đã nhiều lần bày tỏ sự thận trọng đối với các biện pháp hỗ trợ quân sự dành cho Kiev, cho rằng các nỗ lực ngoại giao cần được đặt ở vị trí trung tâm nếu các bên muốn tiến gần hơn tới một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột Ukraine.