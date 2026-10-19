Siêu bão Champi giật cấp 17 chuyển hướng, các mô hình dự báo chưa thống nhất

Chiều ngày 19/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều qua (18/10) bão Champi đạt ở cường độ siêu bão (cấp 16), tuy nhiên trong đêm qua và sáng nay (19/10) bão Champi suy giảm cường độ xuống còn cấp 15 và đến trưa nay bão Champi mạnh trở lại với cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 (cấp siêu bão).

Đến 13 giờ chiều nay (19/10) bão Champi ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 138,5 độ Kinh Đông, cường độ bão mạnh giữa cấp 16, giật trên cấp 17 và hiện siêu bão Champi còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.700km về phía Đông Đông Nam, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng hơn 2.000km về phía Đông Nam.

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về đường đi siêu bão Champi.

Cơ quan khí tượng cho biết, dựa trên các số liệu phân tích trên cao của trường dòng dẫn quy mô lớn mực 1500-5000m, cho thấy, siêu bão Champi đang nằm ở phần phía Nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, trên khu vực biển có nhiệt độ nước biển cao 29-30 độ C vì thế trong 24 giờ tới siêu bão Champi sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và cường độ còn có thể mạnh lên lên cấp 17, giật trên cấp 17.

Sau đó siêu bão Champi còn duy trì cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17 đến chiều ngày 22/10; từ tối và đêm ngày 22/10 khi còn cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 5.000km về phía Đông Đông Nam, nhiệt độ mặt nước biển giảm bớt xuống còn 27-28 độ C, thời điểm này lưỡi áp cao cận nhiệt đới cũng suy yếu siêu bão Champi có xu hướng giảm cấp dần và lúc này bão sẽ đổi hướng Tây Bắc (di chuyển lệch Bắc nhiều hơn).

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản cho thấy khoảng ngày 24/10 bão Champi sẽ đổ bộ vào đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ mạnh khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Còn với dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, dự báo của cơ quan khí tượng Mỹ nhận định siêu bão Champi sẽ không đổ bộ vào đảo Đài Loan (Trung Quốc) mà đi lên vùng biển phía Bắc của đảo Đài Loan và hướng về phía tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang (Trung Quốc).

Dự báo của cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) cũng nhận định siêu bão Champi di chuyển lên vùng biển phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc) chứ không đổ bộ vào đảo Đài Loan.

Dự báo của cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) thì nhận định siêu bão Champi sẽ đi sạt qua phần phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), sau hướng về phía đất liền Trung Quốc chứ cũng không đổ bộ trực tiếp vào đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Cơ quan khí tượng nhận định, như vậy, hiện các dự báo về khu vực đổ bộ của siêu bão Champi là chưa thực sự thống nhất, tuy nhiên các dự báo đều có một điểm chung là nhận định bão Champi ít khả năng di chuyển vào Biển Đông nước ta.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia tiếp tục nhận định khả năng bão Champi ít khả năng bão di chuyển vào Biển Đông (xác suất vào Đông Bắc Biển Đông thấp 80%). Tuy nhiên với cường độ được dự báo sẽ mạnh lên tới cấp 15-17, giật trên cấp 17 nên mặc dù không đổ bộ vào Biển Đông nhưng hoàn lưu của bão Champi cũng sẽ khiến gió ở khu vực phía Bắc của Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên.Dự báo khoảng ngày 21/10 hoàn lưu phía Tây của bão Champi sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc của khu vực Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông làm cho cường độ gió ở đây mạnh lên cấp 6, ngày 23-24/10 gió Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vẫn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của siêu bão Champi.