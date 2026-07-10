Ukraine điều tra hình sự sau vụ Nga tấn công kho đạn ở tỉnh Kiev

Tại thị trấn nhỏ Vyshneve ở ngoại ô phía tây Kiev, Nga tập kích trúng kho đạn và gây ra các vụ nổ thứ cấp lớn vào ngày 6/7. Các quan chức Ukraine cho biết 10 người đã tử vong ở Vyshneve và hàng trăm ngôi nhà bị hư hại.

Nga tập kích Kiev. Ảnh: Ukrinform.

“Về cuộc điều tra vụ nổ ở Vyshneve, tình hình hoàn toàn kinh hoàng: Có một kho đạn dược ở Vyshneve. Đối phương đã tấn công kho này, gây ra thương vong lớn và thiệt hại đáng kể”, ông Zelensky nói với các phóng viên trong một cuộc trò chuyện qua mạng WhatsApp.

Các quan chức Ukraine hiếm khi tiết lộ bất kỳ thiệt hại nào đối với các mục tiêu quân sự sau các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Zelensky cho biết, một vụ án hình sự đã được khởi tố và các quan chức tại nhà sản xuất vũ khí nhà nước Ukroboronprom, chủ sở hữu nhà kho, sẽ phải chịu trách nhiệm và một số người trong số họ sẽ bị sa thải.

Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận, khi người dân cho rằng đó là sự tắc trách và thiếu thông tin.