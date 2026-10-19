Ngoại trưởng Mỹ dội gáo nước lạnh cho Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh AP

Phát biểu với báo giới trong nội dung được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, ông Rubio nhấn mạnh sự khác biệt giữa Starlink, dịch vụ liên lạc vệ tinh thương mại của SpaceX, và Starshield, hệ thống chuyên dụng dành cho lĩnh vực quốc phòng, được vận hành theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ.

“Starlink là một sản phẩm thương mại, vì vậy nó được quản lý và vận hành như một sản phẩm thương mại. Starshield là sản phẩm quốc phòng, là sản phẩm quân sự”, ông Rubio nói.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Starshield hiện được quân đội Mỹ sử dụng nhưng Ukraine chưa được tiếp cận. Việc Kiev có được tiếp cận hệ thống này hay không vẫn đang được thảo luận.

“Tôi biết Ukraine muốn tiếp cận Starshield. Hiện họ vẫn chưa có hệ thống này. Họ đã đề nghị được sử dụng nó để tiến hành các cuộc tập kích sâu vào bên trong nước Nga. Nhưng vào thời điểm này, họ vẫn chưa được tiếp cận”, ông Rubio nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Starlink và Starshield là hai sản phẩm khác nhau.

Nhà Trắng bác cáo buộc cố tình hạn chế tốc độ Starlink

Ông Rubio cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng các hạn chế kỹ thuật đối với thiết bị đầu cuối Starlink hoạt động tại Ukraine là biện pháp có chủ đích.

“Tôi không biết ông Zelensky đã nói gì. Tôi không chắc ông ấy hiểu mình đang nói về điều gì, nhưng việc đó không phải cố ý. Chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định không có ai ra lệnh giảm tốc độ kết nối Starlink tại Ukraine. Theo ông, sự cố đã xảy ra nhưng dịch vụ hiện được cho là đã khôi phục về trạng thái trước đó. Ông cũng lưu ý Ukraine đã sử dụng Starlink để vận hành các thiết bị bay không người lái (UAV).

“Nhà Trắng hoàn toàn không liên quan. Tôi đã thấy một bản tin về việc này hôm trước. Điều đó hoàn toàn sai sự thật”, ông Rubio tuyên bố.

Ông nhấn mạnh không có quan chức nào tại Nhà Trắng ra lệnh làm chậm kết nối Internet hoặc giảm tốc độ Starlink nhằm ngăn một số UAV hoạt động.

Những phát biểu của ông Rubio được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky ngày 17/10 tiết lộ các thiết bị đầu cuối Starlink hoạt động tại Ukraine đã gặp giới hạn tốc độ 161 km/h.

Theo ông Zelensky, khi các phương tiện được trang bị Starlink vượt ngưỡng tốc độ này, kết nối vệ tinh sẽ tự động bị ngắt. Điều đó khiến người điều khiển mất khả năng kiểm soát các phương tiện đánh chặn không người lái ngay giữa chuyến bay.

Giới hạn này được cho là gây trở ngại cho các UAV đánh chặn của Ukraine, vốn được sử dụng để đối phó với những máy bay không người lái Shahed của Nga có động cơ phản lực, đạt tốc độ hơn 400 km/h.

Ông Zelensky cho biết các nhóm kỹ thuật Ukraine đã tiến hành thử nghiệm so sánh xuyên biên giới, đưa phương tiện trang bị Starlink sang lãnh thổ Liên minh châu Âu (EU). Tại đây, các thiết bị vẫn hoạt động bình thường ở tốc độ 180 km/h.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng kết quả thử nghiệm cho thấy hạn chế này tập trung vào không phận Ukraine, thay vì xuất phát từ lỗi phần mềm trên phạm vi toàn cầu.

Tranh cãi Starshield làm lộ bất đồng giữa Washington và Kiev

Tranh cãi về công nghệ vệ tinh cho thấy căng thẳng giữa Washington và Kiev ngày càng gia tăng liên quan đến khả năng tiến hành các cuộc tập kích tầm xa và sự phụ thuộc của quân đội Ukraine vào hệ thống liên lạc thương mại.

Những tuyên bố của ông Rubio tương đồng với phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó. Ông Trump khẳng định cả mình lẫn tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, đều không ra lệnh áp đặt giới hạn vận hành đối với hệ thống liên lạc quân sự của Ukraine.

Tuy nhiên, những lời phủ nhận này trái ngược với thông tin do tờ Telegraph đăng tải. Dẫn lời bốn nguồn tin am hiểu sự việc, tờ báo cho biết ông Musk đã trực tiếp đề xuất với ông Trump việc hạn chế dịch vụ vệ tinh và được tổng thống Mỹ chấp thuận.

Hiện các bên liên quan đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về nguyên nhân và trách nhiệm đối với những hạn chế kỹ thuật. Trong khi đó, việc Ukraine có được tiếp cận Starshield hay không vẫn đang được Washington xem xét.