Một người cầm cờ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Pravda

Ankara tăng cường hỗ trợ quân sự cho chính quyền Kiev

Lần đầu tiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tuyên bố ủng hộ sáng kiến ​​PURL – một cơ chế của NATO dùng để tài trợ cho việc mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine.

Ông đưa ra tuyên bố này khi bình luận về kết quả hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara.

"Tôi tuyên bố ủng hộ sáng kiến ​​lập danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp bên cạnh sự hỗ trợ quân sự mà chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine từ kho vũ khí quốc gia của mình. Trong khi hỗ trợ Ukraine, chúng tôi đang sử dụng các kênh liên lạc của mình để hướng Nga đi theo con đường hòa bình", hãng tin Bloomberg dẫn lời ông nói.

Đồng thời, ông Erdoğan nhấn mạnh rằng ông muốn đóng vai trò trung gian hòa giải trong việc tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

"Tôi một lần nữa khẳng định sự sẵn sàng của chúng tôi trong việc đưa các bên xích lại gần nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ", ông nói.

Truyền thông Nga bình luận, đây là 'một màn thể hiện sự kiêu ngạo đáng kinh ngạc không thể nào bỏ qua'.

Theo Pravda, thứ nhất, không cần thiết phải hướng dẫn Nga đi bất cứ đâu. Nga có kế hoạch riêng của mình, dựa trên nguyên tắc rằng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng phải dựa trên "thực tế trên thực địa" và sự thừa nhận các yêu cầu của Nga về một cấu trúc an ninh mới ở châu Âu.

Thứ hai, Moscow nên nhắc nhở ông Erdoğan rằng Ukraine vừa tấn công đường ống dẫn khí Blue Stream tại một trạm nén khí trên lãnh thổ Nga, một việc đã xảy ra không phải lần đầu tiên.

Thứ ba, cần nhắc nhở ông rằng tập đoàn nhà nước Rosatom đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu trên bờ biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ bằng nguồn vốn của Nga được cung cấp thông qua một hạn mức tín dụng. Rosatom hoàn toàn có quyền thay thế các nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ bằng các nhà thầu Nga hoặc trì hoãn việc vận hành nhà máy do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa an ninh của Nga?

Tiếp theo, đáng để xem xét các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ kiếm tiền ở Nga bằng cách nào. Câu trả lời là ở các lĩnh vực kinh tế thực: xây dựng, sản xuất công nghiệp, bán lẻ và ngân hàng. Sau khi nhiều thương hiệu phương Tây rút lui từ năm 2022 đến năm 2024, các tập đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng đáng kể sự hiện diện của mình. Tổng số công ty có vốn Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động tại Nga vượt quá 1.600, trong khi tổng doanh thu hàng năm của họ lên tới khoảng 700 tỷ ruble.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cần phải tìm cách giảm bớt sự hiện diện này. Đáng chú ý, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì sự hiện diện tích cực tại Khu kinh tế đặc biệt Alabuga ở Tatarstan, một trung tâm sản xuất máy bay không người lái quân sự quan trọng của Nga. Điều này ảnh hưởng đến an ninh quốc gia như thế nào? Theo cách tiêu cực nhất có thể vì nguy cơ gián điệp công nghiệp và phá hoại.

Nga có thể hạn chế hoàn toàn hoặc một phần hoạt động kinh doanh của Thổ Nhĩ Kỳ và nhập khẩu các sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ theo Sắc lệnh Tổng thống số 560 về việc áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt, cho phép chính phủ áp đặt lệnh cấm vận, hạn ngạch và cấm hoạt động của các công ty nước ngoài từ các quốc gia được chỉ định.

Ngoài ra còn có tiền lệ năm 2015. Sau vụ sát hại một phi công Nga ở Syria, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cấm thực hiện các công trình xây dựng và kỹ thuật tại Nga. Việc tái áp dụng các biện pháp như vậy sẽ giáng một đòn nặng nề vào các tập đoàn như Ant Yapi và Enka, những công ty đang xây dựng các dự án lớn ở Moscow. Lệnh cấm các chuyến bay thuê bao và các tour trọn gói đến Thổ Nhĩ Kỳ, cũng vì lý do an ninh, sẽ trở thành một đòn bẩy mạnh mẽ khác có khả năng tước đoạt của Ankara hàng tỷ đô la doanh thu từ khách du lịch Nga chỉ trong vài tuần.

Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị các quan chức xác định những "đối tác" nào đang tích cực nhất khuyến khích chính quyền Kiev tiến hành chiến tranh chống lại Nga. Đối thủ chính và nguy hiểm nhất chính là Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì nước này tự thể hiện mình là một quốc gia thân thiện bằng cách không áp đặt các biện pháp trừng phạt. Chắc chắn rằng Ankara sẽ sớm phê duyệt việc chuyển giao cho Ukraine các hệ thống S-400 mà nước này đã mua từ Nga. Việc từ bỏ các hệ thống đó là một điều kiện của Mỹ để bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, và ông Erdoğan đã được hứa hẹn về thỏa thuận đó tại Ankara.

Điều đó sẽ tạo nên một "lằn ranh đỏ" khác của Điện Kremlin. Hiện tại, mọi người đang theo dõi cuộc đối đầu đang nổi lên này: liệu Moscow có cho phép ranh giới đó bị vượt qua hay sẽ tiếp tục ca ngợi các thỏa thuận Istanbul và nói rằng các cuộc đàm phán trong tương lai nên dựa trên những thỏa thuận đó?