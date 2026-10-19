Công an Hà Nội tìm bị hại liên quan đến các sản phẩm Loramen Plus của "cô giáo Hương"

Vụ án được khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số A1145/QĐ-CSHS ngày 18/8/2026 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số B20556/QĐ-CSHS ngày 21/8/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Hương (SN 1999), biệt danh “Cô Giáo Hương”, cùng một số cá nhân liên quan bị xác định có hành vi sản xuất, đăng tải các nội dung quảng cáo không đúng sự thật về công dụng của các sản phẩm gồm: “Loramen Plus”, “Dung dịch xịt Lora Men Plus” và “Xịt thơm da Loramen”.

Các sản phẩm này được quảng cáo có công dụng kéo dài thời gian quan hệ tình dục, tăng cường khả năng sinh lý nam giới. Những nội dung quảng cáo trên có dấu hiệu khiến khách hàng hiểu sai về công dụng thực tế của sản phẩm, từ đó đặt mua và sử dụng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những khách hàng đã mua, sử dụng các sản phẩm nêu trên liên hệ, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan cho cơ quan Công an.

Đồng thời, cơ quan điều tra đề nghị người bị hại cung cấp bản sao các bài viết, nội dung quảng cáo liên quan đến những sản phẩm trên để phục vụ công tác xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Thông tin cung cấp đề nghị gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (PC02), địa chỉ: số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Liên hệ đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Điều tra viên, số điện thoại: 0947.235.813.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân có liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.