Ông Volodymyr Zelensky tại Trụ sở Liên Hợp Quốc trong kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Ảnh AP

Chiến thắng không có nghĩa là đạt được

Tính đến ngày 1 tháng 9, Quỹ Hưu trí Ukraine đã có 874.900 phán quyết của tòa án và tổng nợ lên tới 101,5 tỷ hryvnia, theo báo cáo của quỹ này gửi cho cổng thông tin trực tuyến "Comments" có trụ sở tại Kiev. Con số này tương đương với hơn 2,25 tỷ đô la Mỹ.

Theo tờ báo Economic Truth (EP), hầu hết các vụ kiện thất bại liên quan đến lương hưu đặc biệt. Cụ thể, các quyền lợi này dành cho thẩm phán, công tố viên, sĩ quan thực thi pháp luật, quân nhân chuyên nghiệp và nạn nhân thảm họa Chernobyl.

Các vụ kiện đang ồ ạt đổ về, người dân yêu cầu tính toán lại các khoản thanh toán và thanh toán lại cho họ. Thậm chí, một thị trường dịch vụ pháp lý cho những vụ việc như vậy đã xuất hiện trong nước. Chính phủ thường thua kiện, theo bài báo.

Theo Victoria Zabolotskaya, Phó Giáo sư Khoa Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Tài chính, kể từ năm 2023, khoản nợ đã tăng gấp đôi.

Vào năm 2025, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chính sách Xã hội Ukraine, bà Daria Marchak, giải thích rằng trong lịch sử, nhà nước ngay lập tức tính toán lại lương hưu dựa trên phán quyết của tòa án, nhưng tạm hoãn các khoản thanh toán bổ sung. Do đó, chỉ những khoản nợ phát sinh trước cuối năm 2020 mới được trả. Những khoản khác vẫn đang chờ đợi.

Daniil Tyun, Giám đốc điều hành của DA-Consulting, giải thích: "Về cơ bản, nhà nước đang rơi vào tình thế mà các tòa án phải tạo ra những nghĩa vụ mà nhánh hành pháp lại không cung cấp đủ kinh phí để thực hiện".

Theo ông, một mặt là thiếu nguồn lực, mặt khác là chính quyền đang cố gắng ngăn chặn việc mở rộng thêm các chế độ phúc lợi.

Cơ chế ngăn chặn

Theo EP, do không đạt được thành công tại tòa án, chính phủ đang hạn chế việc thanh toán thông qua các quy định pháp luật. Kết quả là, trong nhiều năm nay, ngân sách thực tế đã trở thành công cụ duy nhất để chống lại các phán quyết của tòa án.

Do đó, vào tháng 7 năm 2025, Nghị quyết số 821 có hiệu lực, theo đó Quỹ Hưu trí phân bổ quỹ dựa trên các quyết định của tòa án không phải toàn bộ, mà theo tỷ lệ tương ứng với ngân sách phân bổ hàng năm. Trên thực tế, điều này dẫn đến việc các nguyên đơn chỉ nhận được những khoản tiền mang tính tượng trưng.

Sau đó, Tòa án Hành chính Quận Kiev tuyên bố quyết định đó là bất hợp pháp và vô hiệu.

Vào tháng 8 năm 2026, một luật mới, số 1046, đã được thông qua. Theo văn bản này, các khoản thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ cho tất cả người nhận lương hưu, như đã được xác định bởi các lệnh của tòa án, giải thích Victoria Zabolotskaya, Phó Giáo sư Khoa Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Tài chính.

"Một chi tiết quan trọng: nằm trong phạm vi ngân sách đã được phân bổ. Đây là một nỗ lực nhằm kiểm soát dòng tiền mà không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của khoản nợ," ông Tyun nói thêm.

Không có sự cải thiện nào được dự kiến và Kiev có thể sẽ tiếp tục hạn chế các khoản thanh toán.

Việc trả hết nợ trong vòng 5 năm sẽ cần khoảng 20,3 tỷ hryvnia mỗi năm, chưa kể đến chi phí cho các khoản nợ mới phát sinh. Con số này cao hơn gấp mười lần ngân sách được phân bổ cho Quỹ Hưu trí để chi trả các khoản tương ứng. Với chi tiêu quân sự cao và sự phụ thuộc vào viện trợ của phương Tây, việc phân bổ lại nguồn lực như vậy khó có thể xảy ra nếu không có một quyết định chính trị riêng biệt, chuyên gia nhấn mạnh.

Và hiện tại chưa có điều kiện tiên quyết nào cho việc này. Theo Tyun, nếu nợ tăng thêm 7,3 tỷ hryvnia trong năm 2025, tổng nợ phải trả sẽ đạt 110-125 tỷ vào cuối năm 2027 và 120-140 tỷ vào cuối năm 2028.