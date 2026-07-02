"Sẽ bị trừng phạt" - Iran cảnh báo lạnh gáy Mỹ, Israel trước tang lễ cố lãnh tụ tối cao Khamenei

Người dân Iran mang ảnh cố lãnh tụ tối cao Khamenei. Ảnh: Aaj.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, Thiếu tướng Ali Abdollahi, đã đưa ra lời cảnh báo hôm thứ Năm 2/7 trong một thông điệp trước thềm lễ tang của cố Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, người đã tử vì đạo vào ngày 28/2 khi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động bắt đầu.

"Trong những ngày lịch sử này, phản ánh quyết tâm của người dân Iran trong việc trả thù cho vị lãnh đạo đã hy sinh của họ, chúng tôi cảnh báo kẻ thù của một Iran hùng mạnh, đặc biệt là Mỹ, chế độ Israel và các đồng minh trong và ngoài khu vực của họ, hãy tránh mọi tính toán sai lầm" - ông Abdollahi nói.

Ông nói thêm rằng các đối thủ của Iran nên cân nhắc "những phản ứng khốc liệt và đáng tiếc" mà Lực lượng vũ trang nước này sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa hay hành động gây hấn nào chống lại đất nước.

Vị chỉ huy đã tái khẳng định lòng trung thành với các lãnh đạo quá cố và tất cả các những người đã hy sinh để bảo vệ đất nước, đồng thời tuyên bố "hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ nền độc lập, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran Hồi giáo" và "nhấn mạnh sự tuân phục kiên định của chúng tôi đối với các chỉ thị của người kế vị chính trực, Lãnh tụ và Tổng tư lệnh, Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei".

Tướng Abdollahi cũng nói rằng, cố lãnh đạo Ayatollah Khamenei đã thành công trong việc nâng cao sức mạnh răn đe của Iran lên đỉnh cao.

"Việc phát triển sức mạnh tên lửa và máy bay không người lái, những tiến bộ khoa học chiến lược, củng cố an ninh quốc gia và (thúc đẩy) tinh thần 'Chúng ta có thể' là những thành tựu lâu dài của Nhà lãnh đạo" - vị chỉ huy quân sự nhắc lại.

Ông khẳng định rằng sức mạnh quân sự vượt trội của Iran đã liên tục gây tổn thất nặng nề cho kẻ thù trong cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6/2025 và cuộc chiến 40 ngày vào cuối tháng 2, bất chấp việc họ sở hữu các trang thiết bị quân sự tiên tiến nhất và khả năng tác chiến hỗn hợp.

Trong thông điệp hôm 1/7, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohammad Baqer Zolqadr,cho biết vụ sát hại nhà lãnh đạo “vẫn đang được điều tra” và thủ phạm sẽ phải đối mặt với công lý và sự trừng phạt vào thời điểm thích hợp.

Ayatollah Khamenei, lãnh đạo của cuộc Cách mạng Hồi giáo từ năm 1989, đã thiệt mạng ở tuổi 86 tại khu nhà riêng ở trung tâm Tehran vào ngày 28/2, đúng ngày đầu tiên của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động.

Cuộc tấn công cũng khiến một số thành viên trong gia đình ông thiệt mạng.

Con trai ông, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, sau đó đã được Hội đồng Chuyên gia bầu chọn làm Lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo mới vào tháng Ba.