"Chúng tôi đã có các mục tiêu": Israel tung cảnh báo ớn lạnh Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh Azernews

Phát biểu trước các phóng viên quân sự và ngoại giao hôm 30/6, ông Katz nhấn mạnh Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ cuộc tấn công nào từ Iran.

"Nếu Iran phóng tên lửa vào Israel, Israel sẽ tấn công Iran bằng sức mạnh", ông tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định Tel Aviv sẽ không chấp nhận bất kỳ tình huống nào mà Iran tấn công lãnh thổ Israel nhưng không phải trả giá.

"Không có bất kỳ kịch bản nào mà chúng tôi chấp nhận việc Iran bắn tên lửa vào Israel", ông nói.

Theo ông Katz, lập trường này cũng đã được Israel thông báo với phía Mỹ.

Ông cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel đã được lệnh duy trì tình trạng báo động cao và sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào nếu xuất hiện mối đe dọa.

"IDF chỉ đang chờ điều đó và luôn trong trạng thái sẵn sàng. Chúng tôi đã có các mục tiêu", ông Katz nhấn mạnh.

Trước đó, sau nhiều ngày giao tranh căng thẳng và các cuộc không kích qua lại, Mỹ và Iran đã nhất trí thực hiện một lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm hạ nhiệt xung đột.

Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn rất mong manh khi cả hai bên liên tục cáo buộc nhau có các hành động khiêu khích và vi phạm cam kết. Những tuyên bố cứng rắn mới nhất từ giới lãnh đạo Israel làm dấy lên lo ngại rằng bất kỳ vụ phóng tên lửa hay hành động quân sự nào cũng có thể nhanh chóng phá vỡ trạng thái ngừng bắn và đẩy khu vực trở lại vòng xoáy xung đột.