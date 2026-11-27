Tên lửa RS-28 Sarmat của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trong tuần này, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết rằng, Ukraine và NATO đã vượt qua các ngưỡng có thể khiến Moscow xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Medvedev thường xuyên đưa ra những lời đe dọa đối với phương Tây và lời đe dọa mới nhất của ông được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo tình báo của Đức cho rằng Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian trong vòng hai tháng, một tuyên bố mà Điện Kremlin bác bỏ.

Lời đe dọa hạt nhân của ông Medvedev là gì?

Ông Medvedev đưa ra những nhận xét này trong một bài báo đăng trên Tạp chí Luật Quốc tế Moscow hôm thứ Hai. Ông nói rằng Ukraine và các đồng minh phương Tây đã tạo ra những hoàn cảnh mà trong đó Nga có thể xem xét một cuộc tấn công hạt nhân.

Ông cho biết Nga đã không sử dụng vũ khí nguyên tử trong cuộc chiến với Ukraine vì cho rằng chúng không cần thiết, mặc dù nhận định đó có thể thay đổi.

Các nhà phân tích đã nhiều lần khẳng định rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường sẽ không mang lại lợi thế quân sự cho Nga.

"Kiev và các đồng minh của họ phải nhớ rằng Liên bang Nga không chỉ có quyền mà trong nhiều tình huống còn có nghĩa vụ sử dụng vũ khí hạt nhân", ông Medvedev viết trong bài báo được các hãng thông tấn nhà nước Nga trích dẫn.

Ông Medvedev nói thêm: "Việc sử dụng ồ ạt các phương tiện phi hạt nhân gây ra thảm họa khiến cho một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu của Liên bang Nga trở nên khả thi", mặc dù ông Putin sẽ "cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả" trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Ông Putin đã tiết lộ về các siêu vũ khí của Nga khi nào và chúng là những loại vũ khí gì?

Bài viết của ông Medvedev gợi nhớ đến những phát biểu của ông Putin hồi tháng 3 năm 2018 trong bài phát biểu Thông điệp Quốc gia sau khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Nga tuyên bố rằng Nga có thể huy động 6 loại vũ khí hạt nhân và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ hàng đầu thế giới. Ông khẳng định những vũ khí này sẽ mang lại cho Moscow khả năng chiến lược mà Mỹ không thể đánh chặn, khôi phục khả năng răn đe hạt nhân của Nga sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, tuần này, phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tiết lộ rằng một trong những tên lửa hạt nhân được Nga chờ đợi từ lâu, Satan II, cuối cùng có thể sẽ được đưa vào sử dụng. Hai tên lửa khác đã được sử dụng trong chiến đấu bằng vũ khí thông thường, nhưng một số khác được báo cáo là đã bị trì hoãn và gặp trục trặc.

RS-28 Sarmat

Được mệnh danh là Satan II, năm 2018 ông Putin đã mô tả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân này là bất khả chiến bại.

Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh cho thấy vũ khí này đã thất bại trong 4 trên 5 lần thử nghiệm tên lửa, và dư luận bắt đầu đồn đoán sau khi một miệng hố xuất hiện tại bệ phóng ở Trung tâm Vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước Nga vào tháng 9/2024.

Vào tháng 10/2025, ông Putin nói rằng vũ khí này "chưa được triển khai, nhưng sẽ sớm thôi". Tuần này, hình ảnh vệ tinh do Vantor chụp và được IISS công bố cho thấy tên lửa này cuối cùng có thể sắp được đưa vào sử dụng.

Những hình ảnh này dường như cho thấy hoạt động xung quanh một hầm chứa tên lửa ở Uzhur, Siberia, nơi đóng quân của Sư đoàn Tên lửa số 62 thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga.

Phương tiện lướt siêu thanh Avangard

Ông Putin mô tả phương tiện lượn siêu thanh Avanguard là không thể đánh chặn, đảm bảo an ninh cho Nga trong nhiều thập kỷ. Theo Global Military.net, bản thân nó không phải là tên lửa mà là đầu đạn được mang bởi các tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng, bao gồm cả RS-28 Sarmat.

Trong bài phát biểu của ông Putin cách đây 8 năm, một màn hình đã chiếu hình ảnh mô phỏng bằng đồ họa máy tính (CGI) về tàu Avangard đang bay và quay trở lại Trái đất, mang theo đầu đạn hạt nhân trong quá trình hạ cánh.

Chín tháng sau, ông Putin đã giám sát một cuộc thử nghiệm phương tiện lượn ở miền nam nước Nga, được phát sóng trên kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga. Nga tuyên bố Avangard có thể di chuyển với tốc độ gấp hơn 20 lần tốc độ âm thanh (Mach 20).

Kh-47M2 Kinzhal và Zircon 3M22

Tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Kinzhal của Nga, được báo cáo có tốc độ tối đa là Mach 10, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân và đã được sử dụng trong chiến đấu ở Ukraine.

Quân đội Nga tuyên bố đã sử dụng tên lửa Kinzhal trong những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược, và loại tên lửa này đã được bắn liên tục vào Ukraine trong ba năm qua.

Bất chấp những tuyên bố ban đầu từ Nga rằng tên lửa này "không thể bị đánh chặn", Ukraine cho biết họ đã làm được điều đó.

Ông Putin từng tuyên bố rằng tên lửa Zircon, hay còn được viết là Tsirkon, có thể phá hủy các mục tiêu trên đất liền và trên biển, và đạt tốc độ lên đến Mach 9. Tên lửa này được phóng từ các tàu khu trục và tàu ngầm, và lần đầu tiên được sử dụng trong chiến tranh Ukraine vào ngày 7/2/2024.

Ngày 25/3.2024, Nga tấn công Kiev bằng hai tên lửa Zircon sau các vụ phóng từ mặt đất nhắm vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine.

Ngày 24/3/2026, các cơ quan tình báo Ukraine báo cáo rằng một cuộc tấn công của Ukraine ở Crimea đã phá hủy hai tên lửa Zircon và một bệ phóng tên lửa Bastion, làm hư hại một bệ phóng khác và khiến 7 binh sĩ Nga thiệt mạng.

Poseidon và Burevestnik

Poseidon và Burevestnik là các tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân, và mặc dù không được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, chúng được biết đến là có tầm bắn không giới hạn và khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây.

Vào ngày 4/11/2025, ông Putin đã trao thưởng cho các nhà khoa học đứng sau cả hai dự án và tuyên bố rằng các loại vũ khí đã sẵn sàng để triển khai.

Tuy nhiên, hiện có rất ít thông tin được xác minh độc lập về tình trạng hoạt động thực tế của cả hai loại vũ khí này.

Burevestnik giống như một tên lửa hành trình thông thường nhưng được cho là sử dụng lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ, cho phép nó bay thấp và chậm trong hàng nghìn dặm, né tránh radar và các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo Sáng kiến ​​Đe dọa Hạt nhân, chương trình thử nghiệm tên lửa Burevestnik kéo dài hơn một thập kỷ đã gặp nhiều thất bại, với ít nhất 13 lần thử nghiệm và chỉ có hai lần thành công một phần kể từ năm 2016.

Vào năm 2019, một vụ nổ trong quá trình thử nghiệm vũ khí ở Nyonoksa, thuộc vùng Arkhangelsk, đã khiến 5 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, vào ngày 21/10/2025, một chuyến bay thử nghiệm thành công của tên lửa Burevestnik dường như là cuộc thử nghiệm tầm xa thành công đầu tiên của loại tên lửa này, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS).

Trong khi đó, Poseidon là một ngư lôi liên lục địa chạy bằng năng lượng hạt nhân và được trang bị đầu đạn hạt nhân, đã được thử nghiệm vào ngày 29/10/2025 tại Biển Kara, ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo phía bắc Novaya Zemlya.