Tehran "nổi cơn thịnh nộ" với Washington vì quan chức Mỹ ăn mừng "một bước lùi" của Iran

Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin. Ảnh AP

Theo Independent, ông Markwayne Mullin, người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã cho biết ông rất vui mừng khi Iran bị loại khỏi World Cup.

Phát biểu với các phóng viên, ông Mullin cho biết: “Tôi rất mừng vì họ (đội tuyển Iran) đã xong việc và sẽ không quay lại. Tôi đã rất vui khi chúng tôi có thể thu hồi thị thực của họ và nói rằng họ có thể rời khỏi đất Mỹ. Tôi có thể đã hát một vài bài hát hoặc thậm chí nhảy múa vì vui sướng".

“Không có đội nào mà chúng tôi phải dành nhiều thời gian để làm việc cùng hơn là Iran", ông nói thêm.

Theo Voiceofemirates, phía Iran lập tức lên tiếng phản ứng gay gắt. Một quan chức cấp cao Iran chỉ trích mạnh mẽ, gọi hành động này là “sự tầm thường chính trị” và “sự thô lỗ trong chính trị”, đồng thời cho rằng hành vi này không xứng đáng với một cường quốc.

Quan chức này nhấn mạnh rằng những hành động mang tính “trình diễn truyền thông” như vậy không giúp giải quyết các vấn đề phức tạp giữa hai nước, cũng không góp phần giảm căng thẳng trong khu vực. Theo ông, việc chọn cách “ăn mừng và khiêu khích” thay vì đối thoại cho thấy sự thiếu nghiêm túc trong xử lý các vấn đề quốc tế.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Iran vẫn đang ở mức căng thẳng cao, với hàng loạt bất đồng kéo dài liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, các lệnh trừng phạt kinh tế và những điểm nóng an ninh tại Trung Đông.

Giới quan sát cho rằng vụ việc, dù chỉ mang tính cá nhân, vẫn có thể nhanh chóng bị “chính trị hóa” và trở thành chất xúc tác cho các cuộc khẩu chiến mới giữa hai bên. Điều này phản ánh mức độ thiếu tin cậy sâu sắc giữa Washington và Tehran, nơi ngay cả các biểu hiện mang tính biểu tượng cũng có thể gây ra phản ứng ngoại giao mạnh.

Các nhà phân tích nhận định khả năng nối lại đối thoại trực tiếp giữa hai nước trong thời gian tới vẫn còn rất hạn chế, khi cả hai bên tiếp tục giữ lập trường cứng rắn và chưa cho thấy dấu hiệu nhượng bộ trong các vấn đề cốt lõi.

Đội tuyển Iran đã phải rời World Cup một cách đầy tiếc nuối khi bàn thắng quyết định của họ trước Ai Cập bị VAR từ chối, vì VAR cho rằng mũi giày của cầu thủ ghi bàn Shoja Khalilzadeh đã việt vị.