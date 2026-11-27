Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng T.X.N. (SN 1972, trú tại xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 16/11, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Công an TP. Hà Nội) — gồm Đại úy Đặng Văn Hải (Tổ trưởng), Đại úy Nguyễn Anh Tuấn và Đại úy Nguyễn Như Khánh (cán bộ Công an xã Vĩnh Thanh được tăng cường) — làm nhiệm vụ kiểm soát trật tự an toàn giao thông và nồng độ cồn trên Quốc lộ 3 cùng các tuyến liên tỉnh, liên xã, liên thôn thuộc địa bàn xã Sóc Sơn, xã Vĩnh Thanh.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực gần cổng Trường THPT Lạc Long Quân (xã Sóc Sơn), tổ công tác dừng xe máy biển kiểm soát 29S6-814... do anh N.V.S. (SN 1986, trú tại xã Đa Phúc, TP. Hà Nội) điều khiển lưu thông trên đường Phù Đồng. Qua kiểm tra tốc độ và nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định anh S. không vi phạm nên đã cho người này tiếp tục di chuyển.

Đối tượng T.X.N tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, T.X.N. đi xe đạp tới chốt kiểm soát, dùng lời lẽ đe dọa, vu khống tổ công tác nhận tiền của người vi phạm dù không có chứng cứ, sau đó yêu cầu phải đưa 180 triệu đồng thì mới "cho qua".

Những ngày sau đó, đối tượng N. tiếp tục tìm đến chốt, lấy lý do đã làm đơn tố giác cán bộ CSGT, gây cản trở quá trình làm nhiệm vụ. Trước tình hình này, Đại úy Đặng Văn Hải đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị. Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 15 sau đó báo cáo Ban chỉ huy Phòng CSGT và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) vào cuộc giải quyết.

Chiều tối 25/11, tại đường Núi Đôi (xã Sóc Sơn), khi T.X.N. hẹn gặp Đại úy Hải để nhận trước 80 triệu đồng thì bị tổ công tác Đội Trọng án (Phòng Cảnh sát hình sự) bắt quả tang và đưa về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.