Rúng động Ukraine: Cánh tay phải tai tiếng của ông Zelensky bị truy tố vì "rửa tiền" xây biệt phủ

Tổng thống Volodymyr Zelensky và cựu Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak. Ảnh SMCP

Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng Chuyên trách (SAPO) và Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) cho biết, các điều tra viên đã phát hiện một đường dây có tổ chức bao gồm các nhân vật cấp cao trong chính quyền liên quan đến việc rửa hơn 460 triệu hryvnia (Hr), tương đương gần 9 triệu USD, thông qua một dự án khu dân cư cao cấp gần thủ đô.

Dù tuyên bố chính thức của SAPO không trực tiếp nêu tên ông Yermak, nhưng một nguồn tin thực thi pháp luật xác nhận với Kyiv Independent rằng, một trong những quan chức cấp cao liên quan trong vụ án chính là cựu trợ lý tổng thống này.

Theo các điều tra viên, dự án bao gồm việc xây dựng 4 biệt thự sang trọng, mỗi căn rộng khoảng 1.000m2, cùng một khu tiện ích chung gồm spa, phòng gym, hồ bơi và các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Giá trị ước tính của mỗi căn nhà lên tới hàng triệu USD.

Cuộc điều tra có liên hệ chặt chẽ với vụ án tham nhũng lớn hơn xoay quanh công ty năng lượng nhà nước Energoatom, được giới chức mô tả là cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất được khởi động dưới thời Tổng thống Zelensky. Đã có 9 người bị truy tố trong vụ án riêng này, bao gồm cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov, các cựu bộ trưởng và doanh nhân Timur Mindich - một cộng sự lâu năm của ông Zelensky.

Các điều tra viên cáo buộc rằng, dòng tiền liên quan đến vụ Energoatom đã được chuyển hướng sang dự án phát triển nhà ở hạng sang nói trên. Theo các nguồn tin thực thi pháp luật, một trong những căn biệt thự được cho là dành riêng cho ông Yermak.

NABU cho biết dự án xây dựng được vận hành thông qua cả các nguồn tài chính được ghi nhận chính thức lẫn lượng lớn tiền mặt không khai báo. Nhà chức trách cáo buộc các công ty bình phong, giao dịch tài chính giả và các bên trung gian đã được sử dụng nhằm che giấu nguồn gốc thực sự của số tiền. Các thám tử cũng cho rằng việc xây dựng đã được đẩy nhanh ngay cả sau khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine vào năm 2022, với công trình được thi công nhiều ca liên tục trong ngày.

Các cơ quan chống tham nhũng còn cho biết những người tham gia dự án sau đó đã tìm cách hợp pháp hóa số tiền sau khi truyền thông bắt đầu phanh phui vụ tham nhũng này. Theo các điều tra viên, họ đã thảo luận về việc xin các giấy tờ giả nhằm xác nhận nguồn gốc hợp pháp của dòng tiền.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, Tòa án Chống Tham nhũng Cấp cao đã ra lệnh tịch thu các lô đất và năm công trình xây dựng dở dang liên quan đến dự án tại Kozyn, gần Kiev.

Về phần mình, ông Yermak phủ nhận việc sở hữu các bất động sản xa xỉ. Trả lời Ukrainska Pravda sau khi thông tin truy tố được công bố, ông nói: “Tôi không sở hữu bất kỳ ngôi nhà nào. Tôi chỉ có một căn hộ và một chiếc xe hơi".

Khi được hỏi về các bí danh bị cáo buộc xuất hiện trong tài liệu điều tra, ông trả lời: “Tên tôi là Andriy Yermak. Tôi không có tên nào khác".

Tổng thống Zelensky hiện chưa bình luận công khai về các cáo buộc. Cố vấn tổng thống Dmytro Lytvyn cho biết còn quá sớm để đưa ra kết luận vì các hoạt động điều tra vẫn đang tiếp diễn. Ông nói thêm: “Bối cảnh này đã tồn tại công khai từ lâu, nên không có gì đáng ngạc nhiên".

Ông Yermak từ chức Chánh văn phòng Tổng thống vào tháng 11/2025 sau các cuộc khám xét trước đó do NABU và SAPO tiến hành tại nơi ở của ông ở Kiev. Trong thời gian dài, ông được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong hệ thống chính trị Ukraine và được coi là cố vấn thân cận cũng như “người gác cổng” của Zelensky.

Trước khi bước vào chính trường, ông Yermak từng làm luật sư và nhà sản xuất phim. Trong thời gian làm việc trong chính quyền tổng thống, ông tham gia sâu vào cả các cuộc đấu đá quyền lực trong nước lẫn hoạt động ngoại giao quốc tế, bao gồm các cuộc tiếp xúc với giới chức Mỹ liên quan đến các cuộc đàm phán xoay quanh cuộc chiến Nga-Ukraine.