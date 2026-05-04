Rúng động Kiev: Cựu trùm an ninh Ukraine tố bị "gài bẫy" để che đậy bê bối tham nhũng cực lớn

Ông Vitalii Hersak, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU. Ảnh Nikvesti

"Vụ án mang màu sắc chính trị”?

Trong bài đăng trên Facebook cá nhân, ông Hersak cáo buộc cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Yermak cùng Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Oleh Tatarov có liên quan đến vụ "gài bẫy" và cho rằng hai người này vẫn đang “điều hành” hệ thống thực thi pháp luật.

Ông Hersak cho biết ông đã được các đồng nghiệp cũ cảnh báo từ giữa năm 2025 rằng, một vụ án nhằm vào ông đang được “dàn dựng”, trong bối cảnh xuất hiện các thảo luận về khả năng tổ chức bầu cử.

“Khi tôi hỏi ‘tại sao’, câu trả lời rất ngắn gọn: ‘thuần túy chính trị’ và ‘lệnh từ Bankova (là con phố ở Kiev nơi đặt trụ sở Văn phòng Tổng thống Ukraine - PV)”, ông Hersak viết.

Theo ông Hersak, ông Yermak - dù đã từ chức cuối năm ngoái - và ông Tatarov vẫn đang tìm cách kiểm soát hệ thống thực thi pháp luật để chuẩn bị cho bầu cử, đồng thời đánh lạc hướng dư luận khỏi việc công bố các “băng Mindich” và bảo vệ nhóm lợi ích của mình.

Từ chống tội phạm đến xung đột nội bộ

Ông Hersak cũng mô tả chi tiết thời gian ông lãnh đạo SBU tại Mykolaiv giai đoạn 2019–2020, khi ông nhận nhiệm vụ chống tội phạm có tổ chức – vốn đã tồn tại từ thời Viktor Yanukovych.

Ông cho rằng chiến dịch của mình đã khiến trùm tội phạm Mykhailo Titov (“Multyk”) phải bỏ trốn khỏi Ukraine và dẫn đến việc bắt giữ Ihor Naumenko (“Nauma”).

Tuy nhiên, ông nói mình không thể hoàn tất công việc do mâu thuẫn với ban lãnh đạo SBU khi đó, đặc biệt là với Ivan Bakanov.

“Họ không cho tôi thực hiện bất kỳ bổ nhiệm độc lập nào… đưa ra chỉ đạo trái pháp luật… thậm chí hạ cấp tôi từ đại tá xuống trung tá”, ông viết, đồng thời cáo buộc bị bôi nhọ truyền thông và gia đình bị quấy rối.

Năm 2020, ông quyết định từ chức, nói rằng mình “không cùng hệ giá trị” với chính quyền và từ chối các đề nghị “dàn xếp chính trị”.

Bác bỏ cáo buộc làm giàu bất hợp pháp

Sau khi rời nhiệm sở năm 2021, ông Hersak chuyển sang kinh doanh và phủ nhận hoàn toàn cáo buộc làm giàu bất hợp pháp.

“Tôi là doanh nhân bình thường từ năm 2021… tôi rất tò mò họ nói tôi ‘làm giàu bất hợp pháp’ như thế nào”, ông viết.

Hersak khẳng định, ông không bị bắt quả tang, cũng không có bằng chứng trực tiếp nào chống lại ông và đồng thời không có ý định rời khỏi Ukraine.

“Tôi không phải Mindich – tôi không có gì để chạy trốn", ông Hersak nhấn mạnh, ám chỉ Timur Mindich - doanh nhân Ukraine, từng là đối tác/cộng sự kinh doanh của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Mindich là nghi phạm trong cuộc điều tra tham nhũng 100 triệu USD chấn động Ukraine năm ngoái, dẫn đến việc ông Yermak phải từ chức.

Ông Hersak cho rằng, vụ án chống lại ông là một phần của chiến dịch: đàn áp các chỉ huy chiến đấu không trung thành và đánh lạc hướng dư luận khỏi các bê bối tham nhũng.

Trước đó, ngày 1/5, Cục Điều tra Nhà nước và Văn phòng Công tố Ukraine đã chính thức thông báo nghi phạm đối với ông Hersak, cáo buộc ông làm giàu bất hợp pháp trong giai đoạn 2020–2021.

Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc SBU khu vực Mykolaiv vào tháng 9/2019 và bị Tổng thống Volodymyr Zelensky cách chức vào tháng 11/2020.

Trước đó, trong một sự kiện thể thao năm 2023 tại Odessa, Thiếu tướng Dmytro Marchenko từng gọi ông Hersak là “đồng đội chiến đấu”, cho biết ông đã lựa chọn ra tiền tuyến bảo vệ đất nước dù có cơ hội ở lại an toàn ở nước ngoài.