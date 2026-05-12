Hai mẹ con tử vong sau va chạm với xe tải

Hơn 14h, người con trai lái xe máy điện chở mẹ chạy trên đường huyện 36. Khi đến cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu (trước đây thuộc huyện Can Lộc), xe va chạm với ôtô tải chở đất biển Nghệ An chạy cùng chiều.

Xe tải lao sát lề đường, suýt tông vào tiệm tạp hóa. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 12/5. Ảnh: Hoài Thăng

Tại hiện trường, xe máy điện văng ra lề đường, biến dạng. Ôtô tải hư hỏng nhẹ phần đầu. Nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cử cán bộ phân luồng giao thông, giải phóng hiện trường sau khoảng 3 tiếng.Đoạn đường xảy ra tai nạn rộng khoảng 5-7 m, hai bên có nhiều nhà dân. Một số điểm lòng đường bị thu hẹp do người dân phơi lúa ven lề.