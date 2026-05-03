Rúng động Kiev: Ông Zelensky "ra tay" với nhóm thân cận, trừng phạt cựu Chánh văn phòng Ukraine

Chân dung Andriy Bohdan - người từng là Chánh văn phòng đầu tiên của Tổng thống Zelensky sau khi ông đắc cử năm 2019. Ảnh Pavlo Conchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Chính trường Ukraine đang trải qua một cú sốc mới khi ông Zelensky bất ngờ áp đặt lệnh trừng phạt đối với cựu Chánh văn phòng tổng thống Andriy Bohdan cùng một loạt cá nhân liên quan, trong động thái được xem là chưa từng có tiền lệ: “ra tay” với chính những người từng ở trung tâm quyền lực của mình.

Theo sắc lệnh ban hành ngày 2/5, các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa toàn bộ tài sản trong nước, hạn chế đi lại, cấm giao dịch tài chính và ngăn dòng vốn ra nước ngoài đối với các cá nhân bị nhắm tới, tờ Kyiv Independent cho biết.

Không chỉ ông Bohdan, danh sách còn bao gồm các doanh nhân và nhân vật có liên hệ với mạng lưới thân Nga hoặc bị nghi ngờ làm suy yếu an ninh quốc gia. Chính quyền Kiev khẳng định các hành động này nhằm bảo vệ “chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia” trong bối cảnh chiến tranh vẫn đang diễn ra.

Quyết định này đánh dấu sự kết thúc của “thời kỳ trăng mật” trong nội bộ Phủ Tổng thống Ukraine, khi những đồng minh từng sát cánh nay trở thành mục tiêu bị trừng phạt.

Ông Andriy Bohdan và Tổng thống Zelensky thời còn gắn bó. Ảnh Kyiv Post/VOLODYMYR PETRO

Từ “cánh tay phải” đến người bị trừng phạt

Andriy Bohdan không phải cái tên xa lạ. Ông từng là Chánh văn phòng đầu tiên của Tổng thống Zelensky sau khi ông đắc cử năm 2019, được xem là “kiến trúc sư quyền lực” trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, sau khi bị thay thế năm 2020, ảnh hưởng của Bohdan dần suy giảm và mối quan hệ với Tổng thống Zelensky trở nên lạnh nhạt.

Việc đưa một nhân vật từng là “cận thần số một” vào danh sách trừng phạt cho thấy mức độ căng thẳng nội bộ đã vượt xa những bất đồng thông thường. Các nhà phân tích nhận định đây là dấu hiệu của một cuộc tái cấu trúc quyền lực sâu rộng trong nội bộ chính quyền.

Văn phòng Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng, cuộc chiến chống tham nhũng hiện được xem là một phần của an ninh quốc gia. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với cách tiếp cận này.

Trong những năm gần đây, cơ chế trừng phạt của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã nhiều lần bị chỉ trích là công cụ chính trị, được sử dụng để nhắm vào các đối thủ hoặc những nhân vật có ảnh hưởng.

Trước đó, chính quyền Zelensky cũng từng áp đặt các biện pháp tương tự đối với cựu Tổng thống Petro Poroshenko và nhiều doanh nhân, chính trị gia khác, làm dấy lên tranh cãi về tính hợp pháp và động cơ chính trị.

Bức tranh lớn: quyền lực bị thử thách giữa chiến tranh

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh Ukraine chịu áp lực kép: chiến sự kéo dài với Nga và khủng hoảng nội bộ liên quan đến tham nhũng. Năm 2025, hàng loạt quan chức cấp cao, bao gồm bộ trưởng và chánh văn phòng, đã phải từ chức hoặc bị điều tra trong các bê bối lớn.

Việc thay thế nhân sự cấp cao, bao gồm cả việc bổ nhiệm các nhân vật quân sự vào bộ máy dân sự, cho thấy ông Zelensky đang ưu tiên yếu tố an ninh và kiểm soát quyền lực hơn bao giờ hết.

Các chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu của một “cuộc tái cân bằng quyền lực” trong thời chiến, khi Tổng thống cần củng cố lòng trung thành trong bộ máy và loại bỏ những yếu tố có thể gây rủi ro.

Thông điệp cứng rắn từ Kiev

Ở góc độ tích cực, chiến dịch này có thể giúp củng cố niềm tin của phương Tây – đặc biệt trong bối cảnh Ukraine vẫn phụ thuộc lớn vào viện trợ tài chính và quân sự.

Tuy nhiên, mặt trái là nguy cơ gia tăng bất ổn chính trị nội bộ, nhất là khi các biện pháp trừng phạt nhắm vào chính những người từng thuộc “vòng tròn quyền lực”.

Dù được nhìn nhận theo cách nào, quyết định của Volodymyr Zelensky đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: trong thời chiến, không có “vùng an toàn” nào trong bộ máy quyền lực – và cuộc chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn ngay trong lòng Kiev.