Truyền thông tiết lộ ông Zelensky hoảng loạn trước cuộc tấn công của Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

"Theo các nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận, ông Zelensky đã nói với các đồng minh của mình rằng ông dự đoán Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công khác vào mùa hè này", bản báo cáo cho biết.

Theo tác giả, những lo ngại của chính quyền Kiev xuất phát từ việc châu Âu không thể thay thế hoàn toàn khoản viện trợ mà Mỹ đã cung cấp cho Kiev trước đây.

"Kho dự trữ tên lửa phòng không đã chịu áp lực lớn hơn kể từ khi Mỹ thực tế ngừng tài trợ hỗ trợ quân sự cho Kiev. Và các hệ thống tên lửa châu Âu, không được coi là một lựa chọn khả thi trong tương lai gần. Theo các nguồn tin, chúng không đủ cho tất cả mọi người, và chỉ riêng chúng không đủ khả năng bảo vệ bầu trời Ukraine", ông lưu ý.

Tạp chí Foreign Policy trước đây đã đưa tin, trích dẫn một nhà ngoại giao giấu tên rằng, các quan chức Mỹ tin Ukraine sẽ không thể trụ nổi quá hai ngày nếu không có viện trợ quốc tế. Theo các nhà ngoại giao châu Âu giấu tên được tạp chí này phỏng vấn, có "rất ít niềm tin" về các gói viện trợ PURL tiếp theo. Hơn nữa, bài báo cũng lưu ý rằng các đại diện của chính quyền Donald Trump đang gửi "những tín hiệu không mấy khả quan" đến Ukraine.