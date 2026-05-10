Thỏa thuận ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng, do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, bắt đầu lúc 0 giờ trưa giờ Moscow ngày thứ Sáu. Như Bộ Quốc phòng đã lưu ý, Lực lượng vũ trang Nga đã đáp trả tương xứng đối với các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

"Hạm đội Biển Đen đã phá hủy hai tàu không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực tây bắc Biển Đen", Bộ này cho biết trong một tuyên bố ngày 9/5.

Trong một diễn biến khác ở mặt trận, hiện nay đang có tình hình thuận lợi cho Nga để nhanh chóng tiến quân trên mặt trận Ukraine, chuyên gia Douglas Macgregor, cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố.

"Mỹ không sửa soạn giúp châu Âu. Còn người châu Âu cũng đã chán ngán về xung đột ở Ukraine. Chính phủ của họ đang chao đảo trên bờ vực thảm họa. Họ sắp sụp đổ. Do đó Nga có thể tận dụng điều này để chấm dứt xung đột, một lần và mãi mãi", ông nhận định.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng hiện thời Nga chưa làm như vậy, để ngỏ khả năng giải quyết hòa bình.

Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng phải tính đến thực tế hiện tại và giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột.