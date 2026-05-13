“Lột xác” ngoạn mục tại 'điểm nghẽn' trật tự đô thị ngõ 4 - ngõ 6 Phương Mai

Từ "điểm đen" về trật tự đô thị...

Phố Phương Mai vốn nổi tiếng với mật độ giao thông cao, tập trung nhiều bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Lão khoa... Mỗi ngày, có hàng chục nghìn bệnh nhân, người nhà từ các địa phương đổ về các bệnh viện này để khám, điều trị bệnh.

Hình ảnh ngõ 4 Phương Mai trước đây

Hình ảnh ngõ 4 Phương Mai trước đây

Hình ảnh ngõ 4 Phương Mai hiện nay sạch, thoáng

Hàng hoá được bày bán không lấn chiếm

Các tiểu thương chủ động không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Đường xá rộng rãi, thông thoáng

Hệ quả là nhu cầu kinh doanh thiết bị y tế, ăn uống tăng cao, dẫn đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kéo dài trong nhiều năm, đặc biệt tại khu vực ngõ 4 và chợ ngõ 6 phố Phương Mai.

Theo ghi nhận, trước đây, ngõ 4 và ngõ 6 Phương Mai luôn trong tình trạng quá tải. Các hộ kinh doanh bày bán hàng hóa, dựng bạt, mái che, mái vẩy, thậm chí đặt tủ chứa thức ăn ngay xuống lòng đường. Khu vực cổng Trường Tiểu học Phương Mai cũng bị lấn chiếm, gây nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ tan tầm. Cảnh nhếch nhác, rác thải là những gì người dân phải chịu đựng hàng ngày.

Hàng quán tại ngõ 6 được sắp xếp kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè

Thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội, Công an thành phố về việc giải quyết các “điểm nghẽn” trật tự đô thị, UBND phường, Công an phường Kim Liên đã xác định ngõ 4 và ngõ 6 Phương Mai là khu vực trọng điểm cần xử lý triệt để.

Từ đầu năm 2026, Công an phường Kim Liên phối hợp với các lực lượng chức năng, ban ngành và tổ dân phố triển khai đồng bộ các biện pháp. Trong đó, kết hợp bài bản 5 biện pháp hữu hiệu - chìa khoá của giải quyết trật tự đô thị.

Đó là tuyên truyền vận động người dân nắm được các quy định, chủ trương. Xử lý nghiêm lấn chiếm, lực lượng chức năng đã tháo dỡ những mái che, mái vẩy vi phạm; thiết lập vạch kẻ quy định, đảm bảo tiểu thương, người dân kinh doanh trong khu vực được phép. Tăng cường tuần tra, giám sát, Công an phường bố trí chốt trực, tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, kiên quyết chống tái lấn chiếm.

Đặc biệt, ứng dụng công nghệ, các điểm này đã được giám sát thông qua hệ thống camera để kịp thời phát hiện vi phạm. Tiến hành 'phạt nguội' bằng hình ảnh.

Diện mạo thay đổi tích cực

Kết quả, đến ngày 12-5, khu vực này đã có những thay đổi rõ rệt. Đường ngõ 4 và chợ ngõ 6 trở nên thông thoáng, vệ sinh môi trường được cải thiện, nếp sống văn minh đô thị bước đầu được hình thành.

Từ chỗ hàng quán bị bày bán ra giữa ngõ, người đi xe máy cũng khó khăn, đến nay, đường xá tại khu vực này đã rộng rãi, ô tô, xe chữa cháy, xe cứu thương... có thể tiếp cận khu dân cư một cách gần nhất. Lưu thông thuận tiện.

Sự thay đổi tích cực của khu vực ngõ 4 và ngõ 6 Phương Mai, phường Kim Liên đã mang lại niềm vui lớn cho người dân địa phương.

Ông Vũ Đình Thuận (70 tuổi, cư dân sống tại ngõ 4 Phương Mai) chia sẻ: "Trước đây, tôi muốn đi bộ ra đầu ngõ cũng khó khăn vì hàng quán bủa vây. Xe cộ đi lại ùn tắc thường xuyên. Thế nhưng, gần đây với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, các hộ dân kinh doanh cũng tự giác thu dọn, ngõ đã sạch và thoáng hơn hẳn. Chúng tôi rất phấn khởi và mong chính quyền duy trì được lâu dài".

"Khi chính quyền địa phương và Công an phường tuyên truyền, thuyết phục không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, bày bán hàng trong nhà, chúng tôi cũng lo lắng về việc bị giảm doanh thu, không bán được hàng, kinh tế sẽ khó khăn hơn. Thế nhưng khi cả ngõ cùng đồng lòng thực hiện quy định này thì thực tế doanh thu vẫn đảm bảo. Chúng tôi đã chuyển từ tư duy 'đối phó' sang tự giác chấp hành", một tiểu thương chia sẻ.

Duy trì kết quả bền vững

Theo lãnh đạo phường Kim Liên cho biết, tình trạng vi phạm trật tự đô thị đã diễn ra nhiều năm, là "điểm nghẽn" ảnh hưởng đến đời sống người dân. Do đó, phường đã phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm cán bộ phụ trách địa bàn.

Trong thời gian tới, phường Kim Liên tiếp tục xác định công tác giữ gìn trật tự đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, không chỉ ra tiếp tục xử lý nghiêm mà còn chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ tiểu thương sắp xếp kinh doanh hợp lý.

Những chuyển biến tích cực tại ngõ 4 và ngõ 6 Phương Mai là minh chứng cho quyết tâm cao của Đảng ủy, chính quyền phường Kim Liên trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, trả lại không gian sống văn minh, an toàn cho cư dân Thủ đô.