Chỉ huy Ukraine khét tiếng khiến Điện Kremlin "mất ăn mất ngủ"

Chỉ huy Lực lượng tác chiến không người lái của quân đội Ukraine, Robert Brovdi. Ảnh Interfax

Người đàn ông mang biệt danh “Madyar” hiện được truyền thông phương Tây mô tả là mục tiêu bị Nga ưu tiên “loại bỏ” chỉ sau Tổng thống Volodymyr Zelensky, sau hàng loạt cuộc tập kích drone sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo Guardian, Brovdi là một trong những nhân vật Ukraine khiến Điện Kremlin quan ngại đến mức phải thu hẹp đáng kể lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 năm nay vì lo ngại nguy cơ tấn công bằng UAV.

Sinh năm 1975 tại thành phố Uzhhorod gần biên giới Hungary, Brovdi là người gốc Hungary tại Ukraine, cũng là nguồn gốc cho biệt danh “Madyar” mà ông sử dụng trong quân đội.

Trước chiến sự, ông nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp và từng lãnh đạo Sàn giao dịch Nông nghiệp Ukraine. Ông cũng từng điều hành tập đoàn xuất khẩu ngũ cốc Bread Investbud và tham gia chính trị địa phương.

Cuộc đời Brovdi thay đổi hoàn toàn sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang năm 2022. Từ một doanh nhân, ông gia nhập lực lượng phòng vệ lãnh thổ rồi nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực tác chiến bằng drone - lĩnh vực đang trở thành “xương sống” của quân đội Ukraine hiện đại.

Theo nhiều bài phân tích quân sự, bước ngoặt của Brovdi đến từ mùa hè 2022 tại mặt trận Kherson. Khi lực lượng Ukraine thiếu khả năng trinh sát và liên tục bị pháo kích, ông nhớ lại chiếc drone từng mua cho con trai trong một chuyến công tác ở châu Á và quyết định đưa các UAV thương mại ra chiến trường. Ý tưởng này nhanh chóng phát triển thành đơn vị “Madyar’s Birds” - lực lượng drone nổi tiếng nhất của Ukraine hiện nay.

Hiện Brovdi là chỉ huy của Lực lượng tác chiến không người lái thuộc quân đội Ukraine. Đơn vị của ông vận hành hàng loạt UAV trinh sát, drone FPV cảm tử và các mẫu tấn công tầm xa nhằm vào kho dầu, nhà máy lọc dầu, căn cứ quân sự và hệ thống hậu cần Nga.

Các drone của Lực lượng tác chiến không người lái Ukraine đang phá hủy các hệ thống phòng không Nga “nhanh hơn tốc độ Moscow có thể khôi phục”.

“Hiện giờ, mọi thứ trong bán kính 1.500 km quanh boongke của Brovdi đều trở nên dễ bị tổn thương - bao gồm cả các dinh thự của Tổng thống Putin. Sau Tổng thống Volodymyr Zelensky, Brovdi là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Nga muốn loại bỏ”, theo Guardian.

The Guardian cũng cho biết trong những tháng gần đây, đơn vị thuộc Lực lượng tác chiến không người lái Ukraine đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công tầm xa thành công nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả cảng biển, nhà máy lọc dầu và các cơ sở sản xuất tên lửa. Các chiến dịch của Brovdi đã góp phần làm gián đoạn đáng kể hệ thống hậu cần và xuất khẩu dầu mỏ của Nga.

Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã khiến Nga tháng thứ năm liên tiếp chịu tổn thất nhân lực lớn hơn số lượng binh sĩ có thể tuyển mới, ở mức khoảng 30.000 –34.000 người mỗi tháng, qua đó ảnh hưởng tới năng lực chiến đấu của quân đội Nga.

Theo Guardian, những đòn tấn công UAV tầm xa khiến Moscow buộc phải tăng cường phòng thủ sâu trong nội địa và phân tán hệ thống phòng không.

Không chỉ nổi tiếng vì các cuộc tập kích tầm xa, Brovdi còn được xem là người thúc đẩy mạnh mẽ học thuyết “chiến tranh drone” của Ukraine. Ông từng tuyên bố drone hiện chiếm tới 80% năng lực phá hủy mục tiêu trên chiến trường và khẳng định Ukraine đang viết lại cách thức tiến hành chiến tranh hiện đại.

Trong một phát biểu hồi đầu năm 2026, Brovdi nói lực lượng của ông “phá hủy ba tiểu đoàn đối phương mỗi ngày”, nhưng như vậy “vẫn chưa đủ”. Ông cho rằng Ukraine cần tiếp tục mở rộng khả năng tác chiến từ xa nhằm bù đắp khó khăn về nhân lực.

Vai trò ngày càng lớn của Brovdi cũng khiến ông trở thành mục tiêu đặc biệt của Nga. Theo nhiều nguồn tin Ukraine, cơ quan điều tra Nga đã cáo buộc ông liên quan hàng chục “hành vi khủng bố”, thậm chí một tòa án Nga đã tuyên án tù chung thân vắng mặt đối với Brovdi vào tháng 3/2026.

Trong khi đó, tại Ukraine, Brovdi đang trở thành nhân vật tiêu biểu cho thế hệ chỉ huy quân sự mới của Kiev - những người kết hợp công nghệ dân sự, dữ liệu thời gian thực và chiến thuật phi đối xứng để đối đầu một đối thủ mạnh hơn nhiều lần về khí tài truyền thống.

Trong bối cảnh chiến sự ngày càng phụ thuộc vào UAV và tác chiến công nghệ cao, nhiều chuyên gia nhận định Robert Brovdi không chỉ là một chỉ huy drone đơn thuần, mà còn là đại diện cho sự chuyển đổi sâu sắc trong cách Ukraine tiến hành cuộc chiến với Nga hiện nay.