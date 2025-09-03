Robot chiến đấu mới được Trung Quốc giới thiệu trong lễ duyệt binh có gì đặc biệt?

Phương tiện chiến đấu không người lái trên mặt đất mới được Trung Quốc giới thiệu trong lễ duyệt binh ngày 3/9. Ảnh: CCTV.

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc nói trên tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng những phương tiện chiến đấu như vậy sẽ trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị bộ binh trong tương lai, đặc biệt ở các môi trường khắc nghiệt như đổ bộ đường biển hay môi trường đô thị.

Các mẫu robot và phương tiện chiến đấu không người lái xuất hiện trong lễ duyệt binh có khả năng do thám, tấn công, rà phá và xử lý bom mìn, cũng như yểm trợ đồng đội. Chúng có ưu thế nhờ khả năng tự hành động hoặc điều khiển từ xa, mở ra hướng đi mới cho sự phối hợp giữa binh sĩ và máy móc.

Theo chuyên gia Trương Tuyết Phong, điểm nổi bật là thiết kế của các phương tiện này khá đa dạng. Có loại sử dụng bánh lốp, có loại chạy bằng xích, thậm chí dưới dạng robot bốn chân. Nhờ vậy, chúng có thể hoạt động trên nhiều địa hình khác nhau.

Không chỉ vậy, các phương tiện chiến đấu này còn có thể mang theo nhiều loại trang bị: từ thiết bị trinh sát quang – điện, súng máy, bệ phóng rocket, lựu đạn khói cho tới cả máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ. “Bằng cách thay đổi vũ khí mang theo, chúng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như trinh sát, phá mìn, gỡ bom hay yểm trợ hỏa lực”, ông Trương nói, theo tờ Hoàn Cầu.

Các phương tiện được giới thiệu khá đa dạng, từ di chuyển bằng bánh xích cho đến bánh lốp và robot 4 chân. Ảnh: CCTV.

Theo ông Trương, tác chiến đô thị là nơi robot thể hiện rõ ưu thế: chúng có khả năng di chuyển tốt trong đống đổ nát và nhờ hệ thống cảm biến hiện đại, có thể phát hiện các mục tiêu ẩn nấp mà mắt thường khó nhìn thấy.

Trong môi trường đô thị, robot chiến đấu với khả năng mang nhiều loại vũ khí có vai trò hỗ trợ hỏa lực mạnh mẽ, che chắn và tấn công theo khu vực giúp bộ binh.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Vương Vân Phi cũng đồng tình. “Trong các chiến dịch này, binh sĩ thường chịu rủi ro thương vong lớn. Nhưng các robot mặt đất có thể đi đầu, mở đường, chiếm giữ vị trí trọng yếu”, ông Vương nói.

Trong khi đó, chuyên gia Phó Khiêm Thiệu cho rằng việc đối phương phải đối mặt không chỉ với binh sĩ mà còn với máy móc “không biết sợ” sẽ tạo ra áp lực tâm lý, khiến đối phương phải thay đổi phương án chiến thuật.

Theo một số báo cáo, một số mẫu robot đã được quân đội Trung Quốc thử nghiệm trong huấn luyện thực tế, thậm chí cả diễn tập chung với lực lượng nước ngoài. Việc đưa các phương tiện này vào đội hình duyệt binh cho thấy khả năng phối hợp binh sĩ – robot của quân đội Trung Quốc đã đạt mức khá hoàn thiện, theo tờ Hoàn Cầu.