Lễ duyệt binh lớn chưa từng có của Trung Quốc

Diễn biến Diễn biến chính 8h10 Ông Tập Cận Bình phát biểu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói lễ duyệt binh là dịp để tưởng nhớ lịch sử và "trân trọng hòa bình". 8h07 Duyệt binh tại Bắc Kinh bắt đầu Lễ duyệt binh quân sự của Trung Quốc đã chính thức bắt đầu ngay tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh, với hàng dài binh sĩ trong quân phục chỉnh tề bước xuống bậc thềm và diễu hành trên thảm đỏ rộng lớn. Tại một thời điểm, các binh sĩ thực hiện động tác đi đều. Trong lúc đội hình diễu hành tiến bước, đám đông khán giả vẫy những lá cờ Trung Quốc nhỏ, hướng mắt theo lá quốc kỳ cỡ lớn đang được kéo lên cột cờ trong tiếng Quốc ca vang rền. 8h05 Trung Quốc bắn 80 phát đại bác kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng Các vị trí bắn đại bác được bố trí tập trung xung quanh cổng vòm của Chính Dương Môn, nằm dọc theo trục trung tâm của Bắc Kinh, xếp theo 2 hướng đông bắc và tây bắc, tạo thành hình chữ V. Tổng cộng 56 khẩu đại bác được sử dụng, bắn 80 phát đạn nhằm tưởng niệm 80 năm ngày chiến thắng. 7h45 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn các nguyên thủ bước vào quảng trường Thiên An Môn Theo CNN, ông Tập đứng ở vị trí trung tâm, hai bên là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Reuters, 26 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo nước ngoài tham dự sự kiện lễ duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc vào ngày 3/9.

Các lãnh đạo nước ngoài tham dự có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cùng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik.

Đây là lần đầu tiên ông Putin và ông Kim xuất hiện công khai cùng Chủ tịch Tập Cận Bình, thể hiện sự đoàn kết trước sức ép từ phương Tây, theo Reuters.

Với ông Kim, đây là sự kiện ngoại giao đa phương lớn nhất mà ông từng tham dự, mở ra cơ hội để nhà lãnh đạo trẻ vốn kín tiếng tìm kiếm sự ủng hộ ngầm đối với chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời mở rộng quan hệ ngoại giao. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho thấy con gái ông, Kim Ju Ae, đi cùng trong chuyến đi.

Trung Quốc chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày 3/9. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic – những người chỉ trích các lệnh trừng phạt Nga liên quan xung đột Ukraine – là hai lãnh đạo phương Tây duy nhất có mặt.

Ngày 3/9 là ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến 2 của Trung Quốc. Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh vào sáng ngày 2/9, khi chính phủ Nhật ký văn kiện đầu hàng trên chiến hạm USS Missouri ở vịnh Tokyo.

Tuy nhiên, do liên lạc khi đó còn chậm, tin tức không đến được phần lớn Trung Quốc cho tới ngày 3/9. Chính phủ Trung Quốc lúc bấy giờ đã tuyên bố nghỉ lễ toàn quốc trong 3 ngày, các hoạt động ăn mừng trên khắp đất nước bắt đầu từ ngày này.

Lễ duyệt binh ngày 3/9 được đánh giá là một trong những cuộc diễu binh lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều năm, với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ cùng hàng loạt khí tài hiện đại, từ tiêm kích, hệ thống phòng thủ tên lửa cho đến vũ khí siêu vượt âm.

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu quan trọng với tư cách là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, theo Tân Hoa Xã.

Binh sĩ Trung Quốc tập luyện chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Ảnh: Getty Images.

Lễ duyệt binh dự kiến kéo dài 70 phút, gồm 45 đội hình, được tổ chức mô phỏng các kịch bản tác chiến thực tế: từ chiến đấu trên bộ, trên biển, phòng không - phòng thủ tên lửa, chiến tranh thông tin, tác chiến không người lái cho tới tấn công chiến lược và hỗ trợ hậu cần. Đây được coi là lễ duyệt binh lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc, theo Reuters.

Các vũ khí đáng chú ý dự kiến sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh của Trung Quốc gồm tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26D, tên lửa đạn đạo chống hạm YJ-17, các mẫu máy bay không người lái (UAV) với khả năng phối hợp cùng tiêm kích tàng hình, vũ khí laser phòng không và phương tiện không người lái vận hành dưới nước, theo CNN.