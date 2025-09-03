Con gái tháp tùng ông Kim Jong-un tới Trung Quốc

Ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc chiều 2/9 đón tiếp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại nhà ga ở thủ đô Bắc Kinh. Hình ảnh được công bố cho thấy ngay phía sau lãnh đạo Triều Tiên là con gái ông.

Đây là lần đầu ông Kim Jong-un đưa con gái đi cùng tới Trung Quốc. Trước đó, tháp tùng ông trong 3 chuyến thăm Trung Quốc trước đây là phu nhân Ri Sol-ju.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái tới ga Trung Quốc ngày 2/9. Ảnh: AFP

Truyền thông Hàn Quốc nhận định động thái này có thể nhằm khẳng định vị thế của con gái ông Kim Jong-un trước cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng sự xuất hiện của con gái lãnh đạo Triều Tiên chỉ đơn giản là biểu tượng cho "thế hệ tương lai" của đất nước.

Con gái ông Kim Jong-un, dường như sinh năm 2013, thu hút chú ý từ hồi tháng 11/2022 khi cùng bố tới thị sát vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17, đánh dấu lần đầu cô bé xuất hiện trước công chúng. Từ đó, cô bé thường xuyên tháp tùng bố tới các sự kiện quan trọng.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ban đầu gọi cô bé là "con gái yêu quý" của ông Kim Jong-un, nhưng sau đó chuyển thành "cô con gái đáng kính", làm dấy lên suy đoán cô bé có khả năng trở thành người kế nhiệm bố.