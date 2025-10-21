VKSND Tối cao thông tin 2 vụ đột nhập Công ty xổ số kiến thiết

Nhằm đảm bảo phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số, mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của Công ty xổ số kiến thiết và hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết.

Động thái này của Bộ Tài chính được đưa ra trên cơ sở ngày 4-9-2025, Vụ 2 VKSND Tối cao đã có Công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức quay số mở thưởng, hoạt động kinh doanh xổ số của các Công ty xổ số kiến thiết.

Theo thông tin từ VKSND Tối cao, đã xảy ra 2 vụ việc các đối tượng đột nhập vào trụ sở của các công ty xổ số. Ảnh: AI

Theo VKSND Tối cao, thời gian vừa qua đã xảy ra hai vụ việc đối tượng đột nhập vào Công ty xổ số kiến thiết tác động vào các quả bóng quay thưởng, mục đích làm sai lệch kết quả quay thưởng để các đối tượng chơi lô đề cờ bạc, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nguyên nhân được chỉ ra do công tác giám sát, kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số, Công ty xổ số còn chưa chặt chẽ và đúng quy định;

Công tác quản lý, bảo vệ còn chưa đảm bảo dẫn đến các đối tượng đã lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi vi phạm, đột nhập vào các phòng quay số trúng thưởng để thay đổi trọng lượng các quả bóng;

Việc phối hợp với các ngành chức năng khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa chặt chẽ, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm chưa kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, tại các văn bản pháp lý hiện hành như: Nghị định số 30/2007, Thông tư số 75/2013 đã có quy định đầy đủ, cụ thể về điều kiện của bóng, quy trình quản lý bóng, quy trình tổ chức quay số mở thưởng, công tác giám sát của hội đồng giám sát xổ số đối hoạt động kinh doanh xổ số.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương chỉ đạo các Công ty xổ số kiến thiết tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có biện pháp bảo vệ bằng nhiều hình thức để đảm bảo an toàn cho tài sản và công tác quay số mở thưởng được diễn ra minh bạch theo đúng quy định.

Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức quay số mở thưởng, kịp thời phối hợp với các đơn vị chức năng để làm rõ nguyên nhân, vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.