Đề xuất người dân Hà Nội đi làm, đi học lệch khung giờ để giảm ùn tắc

Hơn 53 tỷ USD nâng tầm giao thông Hà Nội

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, trong những năm qua số lượng phương tiện cơ giới tăng nhanh, hạ tầng chưa đồng bộ, tốc độ tăng dân số cơ học cao đã khiến ùn tắc giao thông trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn và Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường chủ trì hội thảo. Ảnh: T.Đảng

Theo ông Tuấn, đề án và cuộc hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học hôm nay là bước quan trọng trong quy trình hoàn thiện các nội dung của đề án, do vậy ông yêu cầu Sở Xây dựng tập trung ghi nhận các ý kiến trọng tâm của chuyên gia, nhà khoa học cho việc giảm ùn tắc giao thông, trong đó có giải pháp triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông; đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành giao thông...

Thay mặt đơn vị tư vấn xây dựng đề án, TS Nguyễn Đình Thạo, Trường Đại học Giao thông vận tải cho biết, hiện thành phố Hà Nội khoảng hơn 9,2 triệu phương tiện các loại (trong đó xe máy chiếm trên 86%, tốc độ gia tăng thêm mỗi năm từ 4-5%). Tỷ lệ đất dành cho giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị mới đạt được 12,13% (tăng khoảng từ 0,26 - 0,3%/năm) thấp hơn so với quy hoạch 20% - 26% và diện tích đất dành cho giao thông tĩnh mới được dưới 1% thấp hơn so với quy hoạch 3 - 4%).

“Thực tế này, đã gây ra ùn tắc giao thông và không chỉ gây thiệt hại về thời gian, chi phí, năng lượng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, sức khỏe, năng suất lao động và hình ảnh đô thị hiện đại, văn minh” - ông Thạo nói.

Hà Nội hiện có đến 9,2 triệu phương tiện, trong đó 86% là xe máy.

Từ thực tế trên, ông Thạo cho biết, Sở Xây dựng đã cùng với Tư vấn xây dựng Đề án tổng thể giảm thiểu ùn tắc giao thông giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo. Nội dung Đề án đã có những phân tích, đánh giá chuyên sâu về thực trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, chỉ ra các nguyên nhân, đồng thời đề xuất 10 nhóm giải pháp trước mắt và lâu dài. Trong đó có nhóm giải pháp tập trung vào các định hướng lớn, như: Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm, cầu vượt, hầm chui, bãi đỗ xe ngầm, và các công trình giao thông tĩnh; Đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng, mở rộng mạng lưới xe buýt, tàu điện ngầm, đường sắt đô thị, kết nối đa phương tiện và thuận tiện cho người dân; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành giao thông, giám sát, phân luồng, xử lý vi phạm và cung cấp thông tin thời gian thực…

Để thực hiện các giải pháp giảm ùn tắc giao thông từ nay đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035 đề án đặt ra, thành phố Hà Nội cần nhu cầu vốn khoảng 53 tỷ đô la (khoảng 1.297.000 tỷ đồng).

Người dân cần làm việc, học tập theo giờ

TS. Phan Lê Bình, Giảng viên trường Đại học Việt Nhật, cho biết, đề án đã được xây dựng công phu, thu thập được nhiều số liệu thực tế để phân tích, từ đó đề xuất rất nhiều giải pháp đa dạng và bao quát, đầy đủ.

Tuy nhiên, để đề án triển khai một cách sát thực tế, hiệu quả, “trúng” vấn đề, TS Phan Lê Bình cho rằng, trước tiên cần xác định rõ, vấn đề ùn tắc giao thông đô thị, đặc biệt là ở các đô thị lớn của các nước đang phát triển, trong đó có thành phố Hà Nội, là một vấn đề vô cùng nan giải, đòi hỏi phải thực hiện nhiều biện pháp đa dạng, tiêu tốn rất nhiều công sức, tiền bạc và cả thời gian.

“Một hoặc hai giải pháp nào đó sẽ không đủ để giải quyết vấn đề này. Giải pháp nào cũng đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực cao, thậm chí là hy sinh quyền lợi. Không có giải pháp đơn giản nào đề giải quyết vấn đề này” – ông Bình nói.

Đại tá Trần Đình Nghĩa phát biểu tại hội thảo.

Để thực hiện hiệu quả, đề án cần nghiên cứu, thực hiện một số nội dung, bao gồm: Xây dựng cơ chế thu thập dữ liệu qua thực hiện khảo sát hành trình cá nhân; Ưu tiên giao thông công cộng để hạn chế giao thông cá nhân; Giành lại vỉa hè cho người đi bộ; Phát triển giao thông tĩnh; tuần tra lưu động để xử lý vi phạm…

TS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội cho rằng, thành phố đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có việc vừa thực hiện quy định cấm, vừa hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện sang phương tiện xanh, phương tiện công cộng.

Tuy nhiên về chính sách hỗ trợ, ông Nghiêm cho rằng chưa phù hợp thực tế, một chiếc xe máy người dân mới mua, sử dụng được vài năm nhưng đơn vị đứng ra nhận chuyển đổi, hỗ trợ người dân có 1 - 2 triệu đồng thì người dân sẽ không ai tham gia, cần có chính sách hỗ trợ hợp lý, sát thực tế hơn. Hơn nữa, việc xử phạt hiện nay, cần đặt người dân lên vị trí hàng đầu, xử phạt để răn đe, giáo dục chứ không nặng về kinh tế.

Đại tá Lê Quang Hòa, Trưởng Phòng hướng dẫn điều khiển giao thông và dẫn đoàn, Cục CSGT cho biết, hạ tầng giao thông Hà Nội hiện nay đã được cải thiện và có nhiều tuyến đường rộng, đồng bộ, không hề thua kém nhiều thành phố phát triển. Tuy nhiên, xe lưu thông nhưng không trật tự. Cụ thể, các dòng xe, các loại phương tiện đi trên đường hiện nay không theo hàng lối nào cả, rất lộn xộn và gần như mạnh ai nấy đi. Do vậy khi xây dựng và thực hiện đề án cần nhìn thẳng vào sự thật để có đánh giá đúng, có giải pháp giảm ùn tắc sát thực tế.

Để giảm ùn tắc trong nội đô thì ngoài các giải pháp cơ quan chức năng đưa ra, theo ông có giải pháp cho tình trạng đỗ xe ở lòng đường, thay vì 30.000 – 50.000 đồng/giờ có thể tăng lên 100.000 – 300.000 đồng/giờ thì lập tức sẽ giảm đáng kể xe ô tô vào nội đô. Phát triển vận tải công cộng thuận lợi để người dân khi bỏ xe cá nhân có phương tiện để thay thế.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội, cho biết, cùng với các giải pháp được đề án đề ra, để giảm mật độ xe trên đường, thành phố và sở ngành cần nghiên cứu thực hiện việc người dân đi làm, đi học theo giờ và tránh giờ cao điểm. Cụ thể, người đi học có thể đi trước giờ cao điểm, người đi làm đi trong hoặc sau giờ cao điểm – tùy mức độ công việc. Với việc dừng đỗ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ông Nghĩa cho rằng, do các nhà cao tầng không đáp ứng được nhu cầu nên xe mới đỗ ra đường, do vậy từ nay khi cấp phép nhà cao tầng cơ quan chức năng cần xem phương án đỗ xe phục vụ nhu cầu người dân trong tòa nhà thì mới cấp phép.

Kết thúc hội thảo, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, Sở Xây dựng tiếp thu toàn bộ ý kiến, đề xuất của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chính trị - xã hội trong, ngoài nước để tiếp tục hoàn thiện Đề án tổng thể “Giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo”, trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt vào cuối năm 2025.