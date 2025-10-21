Bắc Kinh lên tiếng vụ Úc tố chiến đấu cơ Trung Quốc gây nguy hiểm ở Biển Đông

Ngày 20-10, Trung Quốc có tuyên bố phản hồi việc Úc cáo buộc Bắc Kinh gây nguy hiểm cho một máy bay tuần tra của Không quân Hoàng gia Úc (RAAF) ở Biển Đông, theo tờ South China Morning Post.

Trong thông báo ngày 20-10, Bộ Quốc phòng Úc cho biết một máy bay chiến đấu Su-35 của Trung Quốc đã áp sát và tương tác không an toàn một máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của RAAF. Chiến đấu cơ Trung Quốc này đã thả pháo sáng ở "khoảng cách rất gần" với máy bay Úc, gây nguy hiểm cho phi hành đoàn trên máy bay.

Phía Úc cho biết vụ việc xảy ra ngày 19-10 và cáo buộc Trung Quốc có hành vi vừa không an toàn vừa thiếu chuyên nghiệp. Vụ việc không gây ra thương tích cho phi hành đoàn Úc cũng như thiệt hại cho máy bay P-8A Poseidon.

Hãng tin Reuters cho biết Úc đã bày tỏ quan ngại về vấn đề này với các nhà ngoại giao Trung Quốc ở cả Canberra và Bắc Kinh và khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực.

Máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của Úc. Ảnh: KHÔNG QUÂN ÚC

Đáp lại, ông Lý Kiến Kiên - người phát ngôn của lực lượng không quân thuộc Bộ Tư lệnh chiến khu Nam của quân đội Trung Quốc - cho biết máy bay này đã xâm phạm không phận lãnh thổ Trung Quốc trên cái mà Trung Quốc gọi là quần đảo Tây Sa (quần đảo Hoàng Sa - Việt Nam) mà không có sự chấp thuận của chính phủ Trung Quốc.

Theo người phát ngôn, Bộ Tư lệnh chiến khu Nam đã triển khai lực lượng hải quân và không quân để theo dõi và giám sát máy bay Úc, thực hiện các biện pháp đối phó mạnh mẽ và cảnh báo máy bay Úc rời đi theo luật pháp và quy định Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cho rằng hành vi của Úc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc và có thể dễ dàng gây ra các vụ tai nạn hàng hải và hàng không.

"Chúng tôi kêu gọi phía Úc ngay lập tức chấm dứt những hành động khiêu khích như vậy. Quân đội Trung Quốc tại khu vực này đang trong tình trạng báo động cao mọi lúc để kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực" - ông Lý nhấn mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên Úc tố Trung Quốc gây nguy hiểm cho máy bay nước này trên Biển Đông. Đơn cử, Úc đã cáo buộc 1 chiến đấu cơ Trung Quốc thả pháo sáng gần một máy bay không quân Úc vào ngày 13-2. Trung Quốc đáp lại rằng máy bay Úc này đã xâm phạm không phận Trung Quốc.