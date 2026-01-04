Quân đội Mỹ tập trung lực lượng ở vùng biển Caribbean trong nhiều tháng qua; Quân đội Venezuela mạnh cỡ nào?

Quân đội Venezuela. Ảnh NYT

Một số khí tài quân sự đó đã được sử dụng trong một loạt các cuộc tấn công nhằm phá hủy ít nhất 36 tàu chở ma túy và khiến 115 người thiệt mạng, trong một chiến dịch mang tên Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear mà các quan chức cho biết nhằm mục đích ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ.

Tính đến giữa tháng 12, các lực lượng trong khu vực bao gồm Nhóm Tác chiến Tàu sân bay USS Gerald R. Ford — bao gồm tàu ​​sân bay USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất thế giới, các tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Mahan và USS Bainbridge và tàu USS Winston S.

Churchill — cũng như Nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima (ARG) và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22, với tổng số hơn 4.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ. ARG bao gồm tàu ​​USS Fort Lauderdale và USS San Antonio. Các tàu Hải quân khác trong khu vực tính đến giữa tháng 12 bao gồm USS Gettysburg, Thomas Hudner, Stockdale và Lake Eerie.

Lực lượng Mỹ, bao gồm hàng nghìn binh sĩ, cũng đang tập trung tại Puerto Rico khi Mỹ mở cửa trở lại Căn cứ Hải quân Roosevelt Roads, một cơ sở đã đóng cửa trong nhiều thập kỷ.

CNN đưa tin rằng Mỹ cũng đã triển khai 10 máy bay chiến đấu F-35 và ít nhất ba máy bay không người lái MQ-9 Reaper đến Puerto Rico.

Quân đội Venezuela mạnh cỡ nào?

Quân đội Venezuela có sức mạnh quân sự tương đối, thường được xếp trong nhóm 50-60 thế giới. Một báo cáo năm 2025 cho thấy, Venezuela ở vị trí 50, trong khi một nguồn khác từ năm 2015 đặt họ ở vị trí thứ 62 thế giới, cho thấy sự biến động nhưng vẫn ở tầm trung và thấp trong bảng xếp hạng toàn cầu, với nguồn lực đáng kể nhưng không thuộc top đầu như cường độ quốc gia.

Quân đội Venezuela với 113.560 quân thường trực và 438.000 quân dự bị, 700 xe bọc thép, 229 máy bay và 250 tàu chiến và ngân sách quốc phòng 4 tỷ USD.

Theo Newsweek, mặc dù ông Maduro nhiều lần khẳng định tinh thần sẵn sàng chiến đấu của quốc gia, so sánh cho thấy quân đội Venezuela thua kém Mỹ cả về số lượng lẫn công nghệ. Về nhân lực, ông Maduro từng tuyên bố có thể huy động tới 8 triệu người khi cần thiết. Số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho thấy thực tế khiêm tốn hơn nhiều: Venezuela có khoảng 123.000 binh sĩ thường trực, 8.000 quân dự bị và khoảng 220.000 dân quân bán vũ trang. Con số này khó có thể so sánh với quân đội Mỹ, lực lượng sở hữu hơn 1,3 triệu quân nhân tại ngũ và khoảng 800.000 quân dự bị.

Trong khi đó, Mỹ chi hơn 800 tỷ USD mỗi năm cho quân sự, tương đương gần 40% tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu. Trong khi đó, Venezuela chỉ có ngân sách vỏn vẹn vài tỷ USD trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế kéo dài, phần lớn dành để duy trì vận hành thay vì đầu tư hiện đại hóa.

Theo Newsweek, một chuyên gia thuộc Viện Chiến lược Quân sự Mỹ nhận định: “Quân đội Venezuela có thể bảo vệ an ninh nội bộ, nhưng trong kịch bản đối đầu trực diện với Mỹ, họ hoàn toàn bị áp đảo”.