Ông Trump muốn đến thăm Venezuela

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Tôi nghĩ bà ấy (Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez) sẽ đến, bạn biết đấy, cuối cùng thì cô ấy sẽ đến nhưng chưa phải bây giờ, nhưng cuối cùng cô ấy sẽ đến và tôi cũng sẽ đến đất nước của họ".

Ông Trump tiếp tục nói: "Bà ấy rất dễ hợp tác".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Trước đó cùng ngày, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng ông có "cuộc điện đàm rất tốt" với bà Rodriguez. "Chúng tôi đang đạt được tiến bộ vượt bậc khi giúp Venezuela ổn định và phục hồi. Nhiều chủ đề đã được thảo luận, bao gồm dầu mỏ, khoáng sản, thương mại và tất nhiên là an ninh quốc gia", ông Trump viết.

Bà Rodriguez cũng mô tả cuộc điện đàm với lãnh đạo Mỹ là "hiệu quả, lịch sự và tôn trọng lẫn nhau". Lãnh đạo Venezuela nói thêm hai bên cùng nhau thảo luận về "chương trình làm việc song phương vì lợi ích của người dân hai nước, cũng như vấn đề tồn đọng trong quan hệ giữa chính phủ hai bên".

Quan hệ Mỹ - Venezuela rơi vào khủng hoảng từ khi cố Tổng thống Hugo Chavez lên nắm quyền năm 1999. Trong vòng một thập kỷ sau đó, hai bên lần lượt rút đại sứ.

Đến năm 2019, quan hệ ngoại giao chính thức hoàn toàn bị cắt đứt khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là “tổng thống lâm thời” của Venezuela. Kể từ đó, Mỹ xử lý các vấn đề liên quan đến Venezuela thông qua văn phòng đặt tại Bogota, Colombia.

Bà Rodriguez tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời chỉ hai ngày sau khi quân đội Mỹ bắt giữ ông Maduro - một chiến dịch bị cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia Venezuela. Dù tiếp tục chỉ trích hành động của Mỹ, song bà Rodriguez gần đây thể hiện lập trường mềm mỏng hơn trong việc tìm kiếm đối thoại với Washington.

Trong khi đó, ông Maduro vẫn bị giam giữ tại một cơ sở liên bang của Mỹ, sau khi bị truy tố với các cáo buộc âm mưu “khủng bố ma túy” và buôn bán ma túy.