5 Thượng tướng quân đội thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng

Cụ thể, tại các Quyết định 343/QĐ-TTg, 347/QĐ-TTg, 348/QĐ-TTg, 349/QĐ-TTg ngày 26/2/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định 4 Thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Võ Minh Lương và Vũ Hải Sản thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nghỉ công tác kể từ ngày 1/3/2026.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến.

Tại Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 26/2/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thôi giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nghỉ công tác kể từ ngày 1/3/2026.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh. Ảnh: Báo QĐND

Thượng tướng Võ Minh Lương. Ảnh: Báo QĐND

Thượng tướng Vũ Hải Sản. Ảnh: Báo QĐND

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng. Ảnh: Báo QĐND

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sinh năm 1961, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2020; Thượng tướng Lê Huy Vịnh sinh năm 1961, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020; Thượng tướng Võ Minh Lương sinh năm 1962, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020; Thượng tướng Vũ Hải Sản sinh năm 1961, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2020; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng sinh năm 1965, ông giữ chức Phó Tổng tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam từ tháng 11/2020.