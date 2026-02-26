Lực lượng biên phòng Cuba đấu súng với tàu Mỹ vi phạm chủ quyền khiến 4 người thiệt mạng

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Cuba trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra hôm 25/2 tại khu vực ngoài khơi bờ biển phía bắc nước này. Lực lượng tuần tra biên phòng, gồm 5 binh sĩ, đã tiếp cận chiếc tàu cao tốc để kiểm tra khi phát hiện chiếc tàu này đi vào vùng biển mà Cuba tuyên bố chủ quyền. Theo Havana, những người trên tàu đã nổ súng trước, làm bị thương một chỉ huy tuần tra Cuba và dẫn đến cuộc đấu súng.

Phía Cuba cho biết, 4 người trên tàu cao tốc đã thiệt mạng tại chỗ và 6 người khác bị thương. Hiện chưa có thông tin chính thức về danh tính, quốc tịch của các nạn nhân cũng như tình trạng cụ thể của những người bị thương. Phía Cuba chưa công bố bằng chứng hình ảnh hoặc dữ liệu định vị liên quan đến vụ việc.

(Ảnh minh họa: KT)

Giới chức bang Florida của Mỹ cho biết, hiện đã bắt đầu xem xét vụ việc và sẽ phối hợp với các cơ quan liên bang để điều tra, đặc biệt nhằm xác định liệu có công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp của Mỹ liên quan hay không.