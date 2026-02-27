Miền Bắc sắp chuyển rét sau chuỗi ngày nắng mạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 28/2 đến ngày 8/3.

Hiện nay, do vùng hội tụ phía Tây suy yếu, tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông, nên tình trạng mưa ẩm những ngày qua ở miền Bắc chấm dứt, thay vào đó là nắng gia tăng. Xu thế tăng nhiệt ban ngày ở miền Bắc sẽ còn duy trì trong những ngày tới, giúp giảm cảm giác ẩm ướt, nồm khó chịu kéo dài trước đó.

Miền Bắc sắp chuyển rét do đón không khí lạnh.

Dù sáng sớm và đêm vẫn còn se lạnh, nhưng trời hửng nắng, độ ẩm giảm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất và các hoạt động ngoài trời. Người dân nên theo dõi thêm các bản tin cập nhật để chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp với diễn biến thời tiết.

Sau giai đoạn nắng ấm, thời kỳ từ 3-6/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 3/3, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ có xu hướng giảm, thấp nhất phổ biến 19-23 độ, cao nhất còn 23-24 độ.

Hiện nay (26/2), ở vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có mưa rào và dông. Dự báo đêm 26 và ngày 27/2, vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 27/2 đến ngày 29/2:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khu vực từ Quảng Trị đến tp. Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ: Đêm 27 và ngày 28/2: đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm 28/2 và ngày 1/3: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Quảng Trị đến tp. Đà Nẵng có mưa, mưa rào rải rác.

Các khu vực khác: đêm 27/2 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 28/2 có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 29/2 đến ngày 9/3:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ đêm 02-06/3 khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 03/3 Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét, từ 04-05/02 trời chuyển rét.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Trung Trung Bộ từ ngày 03/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.