Người lính Cuba sống sót hé lộ những chi tiết chưa được biết về vụ Mỹ tấn công Venezuela, bắt giữ ông Maduro đêm đó

Nơi tưởng niệm các binh sĩ Cuba.

Yohandris Varona Torres, một công dân Cuba với 23 năm phục vụ trong quân đội, là thành viên của Lực lượng An ninh Cá nhân của Tổng thống Nicolas Maduro vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Lời kể của ông đã được nhà báo người Tây Ban Nha Ignacio Ramonet ghi lại.

Vào nửa đêm, Varona bắt đầu ca trực gác kéo dài sáu tiếng. Khoảng hai giờ sáng, ông phát hiện chiếc trực thăng đầu tiên của lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang chuẩn bị hạ cánh xuống Caracas như một phần của chiến dịch nhằm bắt cóc tổng thống Venezuela.

Varona lập tức bỏ vị trí canh gác, di chuyển lên lan can và nổ súng. Quyết định này đã cứu sống ông, vì chốt canh của ông ngay lập tức bị quân tấn công bắn trúng nhiều phát đạn.

'Họ có hỏa lực mạnh hơn và nắm rõ địa hình'

Theo lời người lính Cuba, lực lượng phòng thủ đã thể hiện khả năng chiến đấu của mình, nhưng quân đội Mỹ vẫn chiếm ưu thế áp đảo.

"Họ có hỏa lực mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ. Một lợi thế khác là họ dường như biết chính xác vị trí của mọi thứ. Họ bắn thẳng vào các trạm gác và khu ngủ của lính Cuba và tiêu diệt được tất cả mọi người, kể cả ban chỉ huy".

Ông Varona bày tỏ sự tin tưởng rằng chính quyền Mỹ đang che giấu quy mô thực sự của những tổn thất mà họ phải gánh chịu trong cuộc đấu súng kéo dài và dữ dội, trong đó các binh sĩ Cuba đã chiến đấu đến những viên đạn cuối cùng.

"Mặc dù họ có hỏa lực vượt trội, tôi chắc chắn rằng chúng ta cũng gây thương vong cho họ, nhiều hơn những gì họ thừa nhận. Chúng ta đã chiến đấu ngoan cường và tiếp tục nổ súng cho đến khi hầu hết mọi người đều thiệt mạng hoặc bị thương".

Sau trận chiến

Người sống sót cho biết ông sẽ không bao giờ quên trận chiến đó, cũng như những giờ phút sau đó, khi các thành viên còn lại của đơn vị phải khiêng thi thể những đồng đội đã ngã xuống.

"Chúng tôi đưa họ vào một tòa nhà đổ nát nhưng vẫn còn chỗ trú ẩn. Điều đó vô cùng khó khăn, bởi vì đó là những người chúng tôi quen biết và đã chiến đấu cùng. Nhưng chúng tôi đã đưa tất cả mọi người đi cùng và không bỏ lại ai. Điều duy nhất còn lại trong tôi là nỗi đau khi biết rằng chúng tôi đã thất bại trong việc ngăn chặn họ", Varona nói.

Thương vong và hậu quả

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ vào ngày 3 tháng 1 năm 2026 trong một chiến dịch quân sự của Mỹ. Trong các cuộc đụng độ xung quanh việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela, 32 công dân Cuba đã thiệt mạng.

Theo dữ liệu chính thức do Havana công bố, những người thiệt mạng là các binh sĩ Cuba thuộc đội bảo vệ của ông Maduro. Cuba đã tuyên bố quốc tang để tưởng niệm cái chết của họ.

Ước tính tổng số người thiệt mạng trong chiến dịch này dao động từ 75 đến 100 người, bao gồm cả binh lính Venezuela và thường dân.