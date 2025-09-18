Mỹ mở rộng hiện diện quân sự gần Venezuela

Mỹ đã huy động máy bay vận tải hạng nặng C-17 (ngoài cùng bên trái) và 3 máy bay tiếp dầu KC-46 tới gần Venezuela. Ảnh: Newsweek

Theo tờ Newsweek, ảnh vệ tinh do công ty tình báo hàng không vũ trụ Trung Quốc MizarVision công bố cho thấy ít nhất một máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 Globemaster III cùng ba máy bay tiếp dầu KC-46 Pegasus của quân đội Mỹ xuất hiện tại sân bay Henry E. Rohlsen trên đảo St. Croix (thuộc quần đảo Virgin của Mỹ). Hòn đảo này nằm bên cạnh Puerto Rico, vùng lãnh thổ Mỹ gần Venezuela nhất.

C-17 có khả năng vận chuyển lượng lớn binh sĩ và khí tài hạng nặng, còn KC-46 cũng có thể thực hiện nhiệm vụ vận tải, bên cạnh vai trò tiếp dầu trên không.

Ngoài ra, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Lake Erie, thuộc lớp Ticonderoga, cập cảng Ponce ở Puerto Rico vào đầu tuần này. Trước đó, nhóm tác chiến đổ bộ Iwo Jima, nhiều tàu khu trục, tiêm kích tàng hình F-35, máy bay không người lái MQ-9 và một tàu ngầm tấn công nhanh cũng đã được quân đội Mỹ triển khai tới gần Venezuela.

Theo giới quan sát, sự kết hợp giữa chiến hạm, chiến đấu cơ, UAV và máy bay vận tải hạng nặng phản ánh quy mô lớn của hoạt động tăng cường quân sự mà Washington tiến hành tại vùng biển Caribe.

Chính phủ Mỹ chính thức gọi đây là “chiến dịch chống ma túy”, nhưng việc triển khai đặt lực lượng Mỹ trong tầm hoạt động gần Venezuela, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp.

Venezuela thông báo tập trận hải quân

Trong khi đó, Caracas ngày 17/9 thông báo khởi động cuộc tập trận kéo dài 3 ngày quanh đảo La Orchila. Hòn đảo nằm trên biển Caribe, cách đất liền Venezuela khoảng 160 km.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez nói quân đội sẽ triển khai hệ thống phòng không, máy bay không người lái vũ trang, UAV trinh sát, UAV ngầm dưới nước, đồng thời tiến hành các biện pháp tác chiến điện tử trong cuộc tập trận. Ông cũng cáo buộc Mỹ đang “phát đi những lời lẽ đe dọa và thô bạo”.

Truyền hình quốc gia Venezuela phát sóng hình ảnh tàu đổ bộ và chiến hạm tham gia tập trận quanh La Orchila – nơi có căn cứ quân sự của nước này. Quân đội Venezuela cho biết cuộc tập trận huy động 12 tàu chiến, 22 máy bay và 20 xuồng nhỏ thuộc lực lượng dân quân.

Đảo La Orchila cũng nằm gần nơi lực lượng Mỹ chặn giữ một tàu cá Venezuela suốt 8 giờ vào cuối tuần qua.